Какая главная причина падения экономики Украины - в НБУ наконец-то признались

Представители Национального банка выступили с громким заявлением — они официально сообщили, что главными причинами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, а также сокращение инвестиций внешней торговли. По словам пресс-службы НБУ, потребительское поведение украинцев изменилась в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости, а инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г). Кроме того, отмечается, что валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Стоит обратить внимание на то, что сокращение инвестиций продолжалось в результате ослабления внешнего и внутреннего спроса, неопределенности законодательного поля для отдельных секторов, в частности альтернативной энергетики, и дальнейшего развития с распространением заболеваемости.

"Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологическую защиту. Однако определенную поддержку инвестициям придавало наращивание расходов бюджета на дорожное хозяйство", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что объемы экспорта товаров и услуг сократились (на 9,0% г/г), впрочем значительно меньшими темпами, чем импорт. Также в НБУ обращают внимание на то, что в разрезе видов деятельности во II квартале 2020 ухудшились показатели деятельности фактически всех отраслей экономики. Значительный вклад в падение ВВП было более поздний старт уборочной и хуже урожайность пшеницы.

"Влияние этого фактора оценено НБУ в -0.9 п.п. Вместе со слабыми показателями животноводства это обусловило стремительное падение добавленной стоимости в сельском хозяйстве", — добавляет регулятор.

Что важно понимать, уже в III квартале 2020 Нацбанк прогнозирует постепенное восстановление экономики. На это повлияют не только мягкие условия карантина, но и усиление внешнего спроса и активизация внутреннего потребления.

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