Команда Зеленского озвучила Путину неожиданное предложение относительно Крыма

Член команды главы государства Владимира Зеленского и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил с довольно неожиданным заявлением — он подчеркнул, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно только в том случае, если глава Кремля Владимир Путин официально обратится с такой просьбой к властям Украины, а сама Россия признает себя страной-оккупантом. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России — ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какая должна быть наша реакция. Насколько мне известно, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме. Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", — подчеркнул Сергей Кислица.

Нельзя не упомянуть о том, что раньше наша страна обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма РФ, которая состоялась 6 лет назад, официальный Киев решил прекратить поставки воды на полуостров. Стоит обратить внимание на то, что запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Местные экологи бьют тревогу, ведь регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Кроме того, пророссийская власть Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Путин продолжает заселять оккупированный Крым своими гражданами. Кислица также заявлял, что за время аннексии на полуостров перебросили, если не десятки, то сотни тысяч россиян. По словам политика, международные игроки должны объединиться, чтобы остановить беспредел официальной Москвы.