Срочные переговоры Путина и Макрона - появились неожиданная информация

Французским журналистам наконец удалось узнать, как на самом деле проходили срочные телефонные переговоры российского главы Владимира Путина и французкого лидера Эммануэля Макрона. Согласно последним данным, телефонный разговор президентов Франции и России об отравлении известного оппозиционера Алексея Навального ознаменовался неоднократными возражениями главы Кремля об отравлении оппонента. Французское издание Le Monde обращает внимание на то, что это был "настоящий диалог глухих", что лишь частично отражено в двух коммюнике, распространенных Кремлем и Елисейским дворцом. По словам журналистов, это заставило команду Эммануэля Макрона вступить в новую фазу консультаций с людьми немецкого канцлера Ангелы Меркель, передает ONLINE.UA.

"Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября с инициативы французской стороны. Во время беседы российский президент презрительно говорил о Навальном, считая его простым нарушителем спокойствия в Интернете. Путин также заявил, что Навальный осуществлял незаконные действия и использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа определенных выборных должностных лиц. Фонд известен своими расследованиями расточительного образа жизни российских чиновников", — говорится в материале Le Monde.

По словам журналистов, после этого французский лидер обратил внимание коллеги на то, что "Новичок" не мог быть использован частной организацией и российские власти должны невикладно предоставить официальные объяснения.

Нельзя не обратить внимание на то, что в официальном коммюнике Елисейского дворца отмечается, что Париж доверяет выводам европейских партнеров о том, что российского оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", нарушив таким образом и международное законодательство по применению химически оружия. Как уже упоминалось ранее, на этот раз был применен новый, более смертоносный вариант "Новичка", который имеет более медленное действие и от которого Навальный должен умереть еще в самолете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что команда Владимира Путина должна ответить на "серьезные вопросы" об отравлении Алексея Навального.