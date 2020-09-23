23 сентября - 82 года со дня рождения Роми Шнайдер: кто она такая и почему Google посвятил ей дудл

23 сентября 2020 года исполняется 82 лет со дня рождения одной из самых известных актрис XX века Роми Шнайдер. Google посвятил звезде кинематографа свой уникальный дудл за ее весомый вклад в мир кино. ONLINE.UA рассказывает кто такая Роми Шнайдер и чем она известна во всем мире.

Роми Шнайдер — Google дудл

Роми Шнайдер (настоящее имя — Розмари Магдалена Альбах) родилась 23 сентября 1938 года в Вене. Ее родители были известными актерами — мама Магда Шнайдер играла в немецком кино, а отец Вольф Альбах-Ретти был австрийским потомственным актером. Из-за разлада в семье Роми передали на воспитание бабушке и дедушке, а в 1944 году будущую актрису отправили в интернат для девочек на попечение монахинь ордена святого Августина — там она прожила 14 лет.

Роми Шнайдер (фото - wikipedia.org)

Кинематографическая биография Роми Шнайдер берет начало в начало 50-х годов. Она сыграла в фильме "Когда цветет белая сирень" роль дочери главной героини, которую, кстати, играла ее родная мать. Роми успешно прошла пробы и блестяще сыграла свою первую роль. В 1954 году Роми Шнайдер в фильме "Фейерверк", в котором сыграла юную героиню по имени Анна Оберхольцер. Талантом юной Роми восхитились известные режиссеры, которые на перебой стали предлагать ей главные роли в своих картинах. Именно в этот период и пришел к ней ошеломляющий успех — всего за несколько лет Роми Шнайдер превратилась в звезду немецкого кинематографа. Мировая слава к ней пришла уже в 16 лет, когда она сыграла главную роль в фильме "Сисси" о юности императрицы Елизаветы Баварской.

Роми Шнайдер (фото — commons.wikimedia.org)

В 1958 году Роми снялась в фильме "Кристина", сыгравшем в ее судьбе решающую роль. На его съемках девушка познакомилась с Аленом Делоном, который в то время был малоизвестным актером. У них возник бурный роман. Шнайдер решила уехать за любимым в Париж, который встретил ее безразлично, из-за чего карьера актрисы начала загасать. Новый прорыв в биографии актрисы случился благодаря Лукино Висконти, который познакомил Роми с самой Коко Шанель. Модельер преобразила актрису до неузнаваемости, а предложения на съемки снова посыпались на нее мощным потоком.

Роми Шнайдер и Ален Делон (фото - commons.wikimedia.org)

К тому времени главный мужчина в жизни Роми — Ален Делон — женился на Натали Бартелеми, что очень мучительно переживала Шнайдер. Но она вернулась в Германию, погрузилась с головой в работу, вскоре вышла замуж за режиссера Гарри Майена, от которого родила сына. Однако, спустя несколько лет в жизни актрисы снова появился Ален Делон и пригласил стать его партнершей в фильме "Бассейн". Из-за этого личная жизнь Роми Шнайдер снова превратилась в хаос — она разрывалась между семьей, мужем и Делоном, которого по-прежнему любила. В результате брак Шнайдер и Майена распался, но и с Делоном ей так и не удалось создать семью.

В конце 70-х годов Роми Шнайдер снова обрела свое счастье. Она вышла замуж за личного секретаря Даниэля Бьязини, от которого родила дочь Сару. И второй брак актрисы продлился недолго — в 1980 году пара развелась. Трагедия, которая случилось с жизни Роми в 1981 году, окончательно ее добила. 14-летний сын Давид трагически погиб. Роми не могла пережить этот удар судьбы. Она пыталась много работать, но заглушить горе у нее получалось только в алкоголе.

Утром 29 мая 1982 года Роми Шнайдер умерла. Ее нашли в собственном кабинете за письменным столом. Причиной смерти предположили остановку сердца. Ее похоронами занимался именно Ален Делон, которого всю жизнь любила актриса.

Последний фильм с участием Роми Шнайдер "Прохожая из Сан-Суси" вышел в прокат в 1982 году, за несколько недель до ее смерти. В 2008 году Роми Шнайдер была удостоена премии "Сезар" за выдающиеся заслуги в кинематографе посмертно. Имя Роми Шнайдер носят французская Премия Роми Шнайдер, вручаемая молодым киноактерам, и австрийская телевизионная премия "Роми".

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