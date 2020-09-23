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Будто мы в театре - Евросоюз жестко поставил команду Зеленского на место

Политика | Читати новину українською
Будто мы в театре - Евросоюз жестко поставил команду Зеленского на место Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас снова жестко раскритиковал команду украинского лидера Владимира Зеленского. Влиятельный политик неожиданно для всех сравнил выполнения Соглашения об ассоциации с театром, в котором одна из самых сложных вещей — это второй акт. По его словам, "первый акт" Украина выполнила с большим энтузиазмом и результатами. Однако пока открытым остается вопрос о том, как продвигаться дальше, как сделать шаг вперед и подготовиться ко "второму акту". Матти Маасикас обратил внимание на то, что в нашей стране сейчас созданы институты, международные соглашения заключены, многие реформы сделаны. Посол ЕС убежден, что предстоящий саммит Украина — ЕС даст новый толчок к изменениям. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина". 

"Есть много вещей, которые, как я рассчитываю, будут обсуждены и согласованы на саммите: то, как мы будем продвигаться вперед с соглашением об ассоциации, в каких экономических сферах сотрудничество может быть и будет усилено", — подчеркнул Матти Маасикас.

Он также обратил внимание на то, что есть ряд вещей, которые официальный Киев должен сделать для приближения своего законодательства к европейскому. Тогда наша страна сможет де-факто стать частью телекоммуникационного рынка ЕС. Также он отметил, что Украина может присоединиться к диалогу в сфере кибербезопасности. 

По мнению европейского политика, нужно иметь в виду, что не все Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли уже имплементировано.

"Это то, о чем вы постоянно слышите от ЕС — имплементация и имплементация. Возьмем, к примеру, энергетику. Газовый рынок в целом работает по правилам ЕС, является огромным достижением, появился газовый рынок, цены пошли вниз, а источники газа диверсифицированы. А теперь посмотрите на угольный сектор, где, скажем так, немного всего сделано", — добавил посол ЕС в Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине 22 сентября экстренно прибыл верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель, чтобы лично поговорить с самим Владимиром Зеленским и членами его команды.

Источник: РБК-Україна Теги: Евросоюз, коррупция, ЕС, Владимир Зеленский, экономика Украины, Матти Маасикас, Соглашение об ассоциации с ЕС, посол ЄС
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