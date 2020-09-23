Рано оценивать - в Германии ошеломили новостями о состоянии Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный прошел курс интенсивного лечения в немецкой клинике "Шарите" после резонансного отравления. По состоянию на среду, 23 сентября, политика выписали из медицинского учреждения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление клиники.

Берлинские врачи констатировали хорошее состояние здоровья Навального после лечения.

"Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", — объявили в учреждении.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, оппозиционера эвакуировали в местную больницу. Российские специалисты не нашли никаких следов яда, а за два дня политика вывезли в Германию.

Немецкая лаборатория позже констатировала — Навальный был поражен боевой ядом из группы печально "Новичка". Такой вердикт подтвердили несколько других европейских лабораторий.

Российские власти опровергли причастность к инциденту с оппозиционером, который последовательно критиковал режим Владимира Путина с 2000-х годов. В Кремле длительное время даже отказывались комментировать выводы немецких специалистов.

Как сообщал ONLINE.UA, Соединенные Штаты готовы реализовывать жесткую реакцию на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Государственный департамент обратил внимание на необходимость получения четких данных по этому поводу, сам Дональд Трамп уклонился от комментариев.