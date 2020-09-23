Лукашенко решился на неожиданный шаг - что происходит

Александр Лукашенко, легитимность президентства которого не признают белорусы и международное сообщество, решился на новый неожиданный шаг. Блорусские СМИ сообщили, что ко Дворцу независимости в Минске, который является рабочей резиденции Лукашенко, стянули технику и военных, в том числе из роты почетного караула. Там же заметили десятки чиновников, среди них есть первый замглавы администрации президента Максим Рыженков. Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA сообщает, что все это происходит, так как Лукашенко решил провести тайную инаугурацию — ведь официальный срок для мероприятия, утвержденный в законодательстве, уже истекает, а масштабные протесты в стране продолжаются. По неофициальным данным, тайная инаугурация Лукашенко может состояться сегодня, 23 сентября в полдень, или же в ближайшие выходные — 27-28 сентября. Что происходит в Беларуси прямо сейчас, сообщает ONLINE.UA.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась подтвердить решение провести тайную инаугурацию и назвать дату мерпориятия. Она заявила, что сделает это "ближе ко времени" церемонии. Но белорусские СМИ сообщают о том, что в Минск уже приглашены некоторые российские чиновники, в частности, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, председатель Совета федераций РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Наиболее вероятно, что процесс коронации узурпатора может пройти в воскресенье — об этом косвенно намекает факт того, что на сайте Президент-Отеля закрыто бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября. Также наши российские источники говорят о том, что в Минск приглашены видные российские чиновники, например Рапота, Матвиенко, Беглов. Одно мы знаем точно — провести свою инаугурацию у Лукашенко тайно не получится. Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут свое слово", — сообщает NEXTA.

Напомним, в Беларуси уже второй месяц проходят масштабные протесты — они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов. Несмотря на ситуацию в стране, администрация президента готовит инаугурацию Лукашенко. В ЦИК, правда, пока понятия не имеют, когда она состоится, но отметили, что по закону инаугурация должна состояться в течение двух месяцев, т.е. до 9 октября.

Как известно, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Кроме того, Путин дал Лукашенко 1,5 млрд долларов в качестве политической поддержки — оппозиция уверена, что именно на эти деньги он устраивает силовой разгон белорусов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко приказал уволить десятки сотрудников МИД, представляющих Беларусь в других странах. Под увольнение попали все те, кто не поддерживает режим Лукашенко и насилие над белорусами, которое устроили силовики по приказу властей в стране.