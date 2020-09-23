В Европе решительно пошли против России - Путин столкнулся с новой масштабной проблемой

Власти Германии пока окончательно не решили дальнейшую судьбу российского газопровода "Северный
"Данным циркуляром выражается беспокойство по поводу позиции Соединенных Штатов по усилению санкционных положений в отношении строительства трубопровода "Северный поток — 2" и трубопровода "Турецкий поток", а также тех, кто предоставляет суда и услуги для любого из этих проектов. Члены ассоциации должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций", — говорится в сообщении ассоциации страховщиков.
Отмечается, что в свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам "Северный
Важно напомнить, что в Евросоюзе, где ранее защищали российский газопровод от американских санкций, внезапно изменили свою позицию — Брюссель отказался решать судьбу "Северного потока 2", возложив ответственность за него на Германию. В правительстве Германии, где до сих пор всеми силами защищали строительство газопровода, задумались об его блокировке. На такие решительные меры против России в Берлине решились пойти в ответ на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которого отравили боевым ядом "Новичок". Глава МИД ФРГ Хайко Маас уже признал, что угроза остановить проект существует, а канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила его слова.
Напомним, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Бундестаг провалил голосование по Северному