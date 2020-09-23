Украина этого хочет - Зеленский неожиданно обратился к ЕС

Европейские партнеры должны дать Украине четкие условия для присоединения к содружеству, считает президент Владимир Зеленский. Украинский политик обратил внимание на однозначное стремление украинский влиться в ряды Евросоюза. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью лидера для издания Hospodárske.

По его словам, Украина хочет полноценно интегрироваться в ЕС.

"Однако Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы — европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Мы стремимся получить от ЕС четкий, ясно сформулированную перспективу членства для Украина. Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления", — пояснил Зеленский.

Он отметил, Брюссель за последние годы стал ключевым партнером Киева, это касается прежде всего вопросам восстановления суверенитета и территориальной целостности, реформирование системы. Украинская торговля на 40% состоит из сотрудничества с ЕС, в то время как украинцы осуществили более 50 миллионов путешествий в страны объединения со времени установления безвизового режима.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации для дальнейшего углубления интеграции между Украиной и ЕС, а также адаптировать торговую часть Соглашения к современным экономическим реалиям. Это будет одной из важных тем саммита Украина — ЕС 1 октября в Брюсселе", — добавил Зеленский.

Напомним, в последние недели в Украине раздувают тему отмены безвизового режима на фоне противоречивых решений администрации Зеленского.

Как сообщал ONLINE.UA, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, который прибыл в Киев во вторник, 22 сентября, отреагировал на слухи о вероятности отмены безвизового режима с Украиной. Он пояснил, что дата просмотра этой договоренности уже миновала.