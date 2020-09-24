Путин оказался в эпицентре нового международного скандала - шокирующие детали

Президент государства-агрессора Владимир Путин официально внесен в список номинантов на Нобелевскую премию мира. Автором соответствующей заявки стал малоизвестный российский писатель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

По обнародованным данным, номинировал президента Сергей Комков, он обозначен на сайте "Литературной газеты" как автор книг "Кремлюды", "Тихая заводь: Охотный ряд, дом 1", "Ваххабит", "День дурака".

Этот случай уже прокомментировали в Кремле. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, на упомянутую награду выдвигают "совершенно разных людей".

"И это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято, ну прекрасно. Не будет принято, тоже ничего страшного. Трудно еще что-то большее сказать", — заявил Песков журналистам.

Напомним, номинантом на Нобелевскую премию мира неожиданно стал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его выдвинул представитель парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде, который поставил в его достижения подписания мирного соглашения между Израилем и ОАЭ, Вашингтон стал посредником.

Путин сейчас возглавляет режим, всеми средствами удерживает власть с 2000 года, инициировал аннексию Крыма, вторжения на Донбасс, присоединился к войне в Сирии и Ливии.

Будущий конкурс на премию стал чрезвычайно политизированным, поскольку номинантом также стал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого в августе отравили "Новичком". Окружение политика считает, к этому приложил руку Кремль.

Как сообщал ONLINE.UA, Навального выдвинул представитель университета Ратгерса в Соединенных Штатах. По словам профессора Сергея Ерофеева, к этому выдвижения приложили руки другие ученые. Впрочем, он не обнародовал ни одного имени, но напомнил — среди них есть в том числе и известные личности.