У всех будут проблемы с полицией - СНБО озвучил экстренное предупреждение украинцам

25 сентября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился ко всем гражданам со срочным предупреждением — он официально сообщил, что его команда всерьез настроена поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев, которые пользуются запрещенной российской соцсетью "ВКонтакте". С таким громким заявлением секретарь СНБО выступил во время онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" вместе с заместителем министра внутренних дел Сергеем Гончаровым. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского ведомства.

"Я хотел бы обратить внимание на пользователей, которые пользуются этим ресурсом, который является запрещенным. Это должна быть их ответственность — зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, обо всех этих пользователей будем иметь понимание, они будут все на учете находиться. И если они и дальше будут распространять русский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы уже непосредственно с нашей Нацполицией, с нашими силовыми структурами", — отметил Алексей Данилов.

С отдельным заявлением выступил также заместитель главы МВД Сергей Гончаров — он отметил, что согласен с позицией главы СНБО. По его словам, это в первую должна быть ответственность пользователей. "Они должны понимать, что также нарушают законодательство. И действительно наши сотрудники с коллегами других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной сети", — подчеркнул украинский чиновник.

Глава СНБО в очередной раз напомнил, что "ВКонтакте" запрещена на территории Украины. Данилов отметил, что СНБО занимается этим вопросом и совместно с международными партнерами планирует решить эту проблему в ближайшее время.

Как сообщал ONLINE.UA, российская социальная сеть "ВКонтакте" неожиданная стала доступной на территории Украины накануне. В Совете национальной безопасности и обороны анонсировали новую блокировку сайта с соответствующего приложения.