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Я Зеленскому уже сказал - у Украины появились новые серьезные проблемы

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Я Зеленскому уже сказал - у Украины появились новые серьезные проблемы Жозеп Боррель (фото — з відкритих джерел)

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель озвучил украинцам новое важное предупреждение. Он рассказал, что недавно заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Европейский Союз не является благотворительной организацией или банкоматом — это важно запомнить не только властям страны, но и всем гражданам. Также, по его словам, сейчас Евросоюза рассчитывает, что официальный Киев полностью воспользуется преимуществами сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Об этом говорится в статье политика "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским", передает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП".

"Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас — это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы. Лучшим способом стабилизировать наш регион соседства является стабильная, богатая и демократическая Украина", — отметил европейский политик.

Кроме того, он не забыл напомнить, что ЕС и его страны-члены помогают Украине бороться с коронавирусным кризисом, выделив более 190 млн евро на инициативу "Команда Европа" (Team Europe).

"В последние месяцы кризис, вызванный COVID-19, ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине, как и везде в других странах мира. Во втором квартале текущего года ВВП Украины упал на 11,4%. Однако не все действующие трудности в Украине связаны с COVID-19", — подчеркнул дипломат.

По словам Жозепа Борреля, олигархи до сих пор сохраняют значительное влияние, и, например, они обладают большинством национальных телеканалов.

"Свобода информации является кислородом демократии, а независимые медиа имеют решающее значение в усилиях Украины по обеспечению устойчивого информационного пространства и активного гражданского общества", — подчеркнул представитель ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Евросоюза жестко раскритиковала команду Зеленского — подробности можно найти в нашем материале.

Источник: Європейська правда Теги: Украина, Евросоюз, ЕС, Владимир Зеленский, финансовая помощь, транш, Соглашение об ассоциации с ЕС
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