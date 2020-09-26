Россия ответит - команда Зеленского нанесла ответный удар Путину

В оккупированном Крыму уже наступил момент, когда питьевая вода для населения практически закончилась. Оккупанты из-за этого ввели жесткий график подачи воды, а тем временем команда президента РФ Владимира Путина пытается надавить на украинские власти, чтобы официальный Киев возобновил водоснабжение на оккупированный полуостров, безосновательно обвиняя команду украинского лидера Владимира Зеленского в водной блокаде и государственном терроризме. Команда украинского лидера жестко отреагировала на скандальные выпады Кремля и наснесла ответный удар Путину — Украина стала соавтором резолюции Совета по правам человека ООН "Права человека на безопасную воду и санитарию", которая станет еще одним средством для привлечения к ответственности РФ. В МИД Украины напомнили Путина, что именно он несет ответственность за нарушения социально-экономических прав людей на оккупированных территориях Украины, в том числе права на доступ к безопасной воде и базовую санитарию, и предпредили его, что он и его команда ответят за варварское отношение к оккупированным территориям и природных ресурсов Украины, что уже привело к настоящей экологической катастрофы на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Эта резолюция, как и другие международно-правовые инструменты в сфере международного гуманитарного права и права в области прав человека, станет еще одним важным средством привлечения к ответственности России за нарушения социально-экономических прав людей на оккупированных территориях Украины, в том числе права на доступ к безопасной воды и базовую санитарию. В условиях российской агрессии и оккупации части украинской территории тему доступа к воде приобрела особую важность для нашего государства", — сообщили в МИД.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что именно Путин и назначенные им так называемые "власти" оккупированных Крыма и Донбасса устроили там экологическую катастрофу. В частности, в ОРДЛО к этому привело незаконное затопление шахт и ненадлежащее управление другими незаконно присвоенными промышленными и инфраструктурными объектами, что вызывает загрязнение грунтовых вод, в том числе радиоактивными отходами.

"Эта угроза быстро распространяется на соседние регионы. Особое беспокойство в этой ситуации вызывает невозможность оценки ущерба ни украинским, ни международными экспертами из-за блокирования российскими оккупационными администрациями доступа к оккупированным территориям для проведения экспертизы, в т.ч. международной", — подчеркнули в ведомстве.

В оккупированном Крыму проблемы с водой, как отметили в МИД, вызвала чрезмерная эксплуатация незаконно захваченных промышленных предприятий и природных ресурсов — российская оккупационная "власть" использует все больше воды для осуществления ускоренного развития военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса, наращивание военного контингента, чем ставит под угрозу доступ к питьевой воде для населения полуострова.

"Ситуация осложняется активным переселением Россией своих граждан в оккупированный Крым с целью замены демографического состава населения полуострова. Такие действия государства-оккупанта является военным преступлением и требуют соответствующего реагирования со стороны международного сообщества. Российская Федерация как государство-оккупант обязана обеспечивать социально-экономические права и потребности населения на территориях, находящихся под ее контролем, в том числе по базовой санитарии и безопасной воды. За нарушение таких обязательств, как и других норм международного гуманитарного права и права в области прав человека, РФ несет полную ответственность. Принятие данной резолюции станет очередным шагом до наступления такой ответственности, о чем мы упорно работаем", — подытожили в украинском МИД.

Напомним, 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. В результате оккупанты снизили подачу питьевой воды населению — в Крыму уже с начала сентяря действует жесткий график подачи воды в квартиры и дома, хотя еще совсем недавно российское "руководство" украинского Крыма уверяло в том, что проблем с водой на полуострове нет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского срочно обратилась к Путину из-за вопроса с подачей воды в оккупированный Крым. У Зеленского возмутились и назвали абсолютно недопустимой ситуацией, когда о возможном нарушении права на жизнь и применения пыток говорит государство-оккупант, под эффективным контролем которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.