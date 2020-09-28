На Украину надвигаются мощнейшие магнитные бури - названы опасные даты

На Украину надвигается сильная магнитная буря, которая станет одной из самых мощных в 2020 году. По прогнозу, сильный магнитный шторм ожидается в конце октября — он будет длиться на протяжении трех дней, но метеозависимые люди будут ощущать его негативное влияние целую неделю. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в октябре 2020 года — опасные даты

По прогнозу экспертов, октябрьская магнитная буря накроет Украину в конце месяца. Слабые геомагнитные колебания начнутся 20 октября. Здоровые люди не ощутят на себе их влияния, но страдающие сердечно-сосудистыми болезнями украинцы могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и скачки давления.

Пик октябрьской магнитной бури придется на 21 октября и продлится три дня. В эти дни ожидается сильная солнечная активность, следствием которой станет магнитная буря уровня G1. Эту вспышку на Солнце ощутят на себе не только метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые украинцы. В дни магнитных бурь могут возникать сильные головные боли, беспричинная усталость, сонливость и раздражительность.

24 октября солнечная активность пойдет на спад. Но эксперты предупреждают, что еще несколько дней метеозависимые люди могут ощущать недомагания, так как магнитосфера будет оставаться возбужденной.

Важно отметить, что 28 сентября по Земле ударил сильный поток солнечного ветра — его скорость достигала 650 км/с, что привело к бурным возмущениям в магнитном поле Земли. Эксперты зафиксировали геомагнитную бурю класса G2, но ожидаются и новые штормы, так как скорость солнечного ветра продолжает разгоняться более 500 км/с.

Как известно, ранее ученые сообщили, что Солнце вышло из самой тихой части своего 11-летнего цикла солнечных пятен. Но они уверяют, что предстоящий цикл будет довольно спокойным.

Как лечге пережить магнитные бури — рекомендации врачей

В период мощных геомагнитных ураганов медики рекомендуют предпринять все меры по предотвращению ухудшения самочувствия. Чтобы лечге пережить магнитные бури, врачи рекомендуют:

минимизировать физические нагрузки, но не отказываться от зарядки;

избегать стрессов и не решать сложные вопросы, так как в дни метеоштормов они просто не под силу мозгу;

больше гулять на свежем воздухе, но не забывать о дистанции с окружающими людьми, так как пандемия коронавируса еще не отступила и карантин пока не отменили;

хорошо питаться и пить много воды — из рациона важно исключить жирную пищу, алкоголь, кофе, заменив их на фрукты, овощи, соки, морсы и травяной чай;

нормализовать ночной сон — спать рекомендуется не менее семи часов в сутки;

по утрам принимать контрастный душ — он поможет пробудиться и зарядиться бодростью на целый день;

посвятить время медитации.