Новости

Лента новостей

На Украину надвигаются мощнейшие магнитные бури - названы опасные даты

Украина | Читати новину українською
На Украину надвигаются мощнейшие магнитные бури - названы опасные даты Магнітні бурі в жовтні 2020 року — прогноз (фото — pixabay.com)

На Украину надвигается сильная магнитная буря, которая станет одной из самых мощных в 2020 году. По прогнозу, сильный магнитный шторм ожидается в конце октября — он будет длиться на протяжении трех дней, но метеозависимые люди будут ощущать его негативное влияние целую неделю. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури в октябре 2020 года — опасные даты

На Украину надвигаются мощнейшие магнитные бури - названы опасные даты (1)

По прогнозу экспертов, октябрьская магнитная буря накроет Украину в конце месяца. Слабые геомагнитные колебания начнутся 20 октября. Здоровые люди не ощутят на себе их влияния, но страдающие сердечно-сосудистыми болезнями украинцы могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и скачки давления.

Пик октябрьской магнитной бури придется на 21 октября и продлится три дня. В эти дни ожидается сильная солнечная активность, следствием которой станет магнитная буря уровня G1. Эту вспышку на Солнце ощутят на себе не только метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями, но и абсолютно здоровые украинцы. В дни магнитных бурь могут возникать сильные головные боли, беспричинная усталость, сонливость и раздражительность.

24 октября солнечная активность пойдет на спад. Но эксперты предупреждают, что еще несколько дней метеозависимые люди могут ощущать недомагания, так как магнитосфера будет оставаться возбужденной.

На Украину надвигаются мощнейшие магнитные бури - названы опасные даты (2)

Важно отметить, что 28 сентября по Земле ударил сильный поток солнечного ветра — его скорость достигала 650 км/с, что привело к бурным возмущениям в магнитном поле Земли. Эксперты зафиксировали геомагнитную бурю класса G2, но ожидаются и новые штормы, так как скорость солнечного ветра продолжает разгоняться более 500 км/с.

На Украину надвигаются мощнейшие магнитные бури - названы опасные даты (3)

Как известно, ранее ученые сообщили, что Солнце вышло из самой тихой части своего 11-летнего цикла солнечных пятен. Но они уверяют, что предстоящий цикл будет довольно спокойным.

Как лечге пережить магнитные бури — рекомендации врачей

На Украину надвигаются мощнейшие магнитные бури - названы опасные даты (4)

В период мощных геомагнитных ураганов медики рекомендуют предпринять все меры по предотвращению ухудшения самочувствия. Чтобы лечге пережить магнитные бури, врачи рекомендуют:

  • минимизировать физические нагрузки, но не отказываться от зарядки;
  • избегать стрессов и не решать сложные вопросы, так как в дни метеоштормов они просто не под силу мозгу;
  • больше гулять на свежем воздухе, но не забывать о дистанции с окружающими людьми, так как пандемия коронавируса еще не отступила и карантин пока не отменили;
  • хорошо питаться и пить много воды — из рациона важно исключить жирную пищу, алкоголь, кофе, заменив их на фрукты, овощи, соки, морсы и травяной чай;
  • нормализовать ночной сон — спать рекомендуется не менее семи часов в сутки;
  • по утрам принимать контрастный душ — он поможет пробудиться и зарядиться бодростью на целый день;
  • посвятить время медитации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что делать при появлении симптомов коронавируса. Минздрав обновил алгоритм, в котором пошагово расписал механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, магнітні бурі, прогноз, здоровье, октябрь 2020, советы, медики, метеоудар
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 201305 +2671
Выздоровели 88453 +571
Летальные 3996 +37

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 28.09.2020

Курс валют 28.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
28,26
28,34
28,32
EUR
32,86
32,95
32,95
GBP
36,11
36,21
-
RUB
0,36
0,36
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...