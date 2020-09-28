В США обнаружили микроб, который пожирает мозг человека - важная информация

2 недели назад в городе Лейк-Джексон, штат Техас, в больницу попал 6-летний мальчик. По словам американских медиков, у него обнаружили смертельный микроб под названием Naegleria fowleri, который пожирает мозг. Врачи официально сообщили, что ребенка спасти не удалось. Согласно последним данным, эксперты расследовали два варианта заражения — разбрызгиватель воды или водопровод в доме. В заключении Naegleria fowleri нашли в воде из пульверизатора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

"Вечером 25 сентября воду запретили использовать для любых целей в 8 городах: Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразория, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клуют и Розенберг. Там позволили использовать воду только для смыва в туалете. На следующий день в почти всех этих городах отменили запрет. Кроме Лейк-Джексона — там до сих пор проводят дезинфекцию", — говорится в сообщении.

Нельзя не обратить внимание на то, что в городе объявили о стихийном бедствии. Чуть позже местные власти официально сообщили, что люди могут использовать воду для употребления, но только после кипячения.

Нельзя не обратить внимание на то, что инфицированный человек умирает в 95% случаев.

Симптомы заражения смертельным микробом: тошнота

рвота;

боли в шее;

головная боль.

Как уверяют эксперты, в США случаи заражения этой амебой случаются не часто. С 2009 до 2018 года зафиксировали лишь 34 случая.