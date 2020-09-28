В США обнаружили микроб, который пожирает мозг человека - важная информация

2 недели назад в городе Лейк-Джексон, штат Техас, в больницу попал
"Вечером 25 сентября воду запретили использовать для любых целей в 8 городах: Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразория, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клуют и Розенберг. Там позволили использовать воду только для смыва в туалете. На следующий день в почти всех этих городах отменили запрет. Кроме Лейк-Джексона — там до сих пор проводят дезинфекцию", — говорится в сообщении.
Нельзя не обратить внимание на то, что в городе объявили о стихийном бедствии. Чуть позже местные власти официально сообщили, что люди могут использовать воду для употребления, но только после кипячения.
- тошнота
- рвота;
- боли в шее;
- головная боль.
Как уверяют эксперты, в США случаи заражения этой амебой случаются не часто. С 2009 до 2018 года зафиксировали лишь 34 случая.
"Попав в мозг, микроб питается ним. Что впоследствии приводит к смерти человека. Амеба может попасть в организм только через нос. Поэтому чаще всего люди заражаются во время купания в пресных водоемах. Инфекция не передается от человека к человеку. Также нельзя заразиться, если глотнуть воду", — рассказывают ученые.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, ученые заявили, что коронавирус мутировал и объяснили, к чему готовиться.