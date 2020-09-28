Это произойдет уже 2 октября - стало известно о важном решении Верховной Рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поделился с украинцами важной новостью — он отметил, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 2 октября, относительно катастрофы самолета с курсантами 25 сентября заслушают вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Это решение было принято во время согласительного совета парламента. Кроме того, постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что на следующий день после трагедии, в субботу, правительство создало государственную комиссию по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. По его словам, все семьи погибших получат единовременные пособия в размере более 1,6 млг грн. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"Я так понимаю, что все поддерживают предложение Александра Корниенко о заслушивании профильного вице-премьера Уруского. Или все же министра обороны Тарана? Министр и так будет — вы ему сможете задать вопрос в рамках 20 минут. Тогда заслушиваем вице-премьера", — подчеркнул Дмитрий Разумков.

Что важно понимать, сам Олег Уруский недавно сообщил, что черные ящики самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября на Харьковщине, нашли, начался процесс их дешифровки.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", — рассказал украинский чиновник.

Напомним, что 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев — Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 и загорелся. На борту было 27 человек: члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших, еще один человек умер в больнице, один курсант выжил и находится в больнице. Стоит обратить внимание на то, что следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

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