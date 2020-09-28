В Брюсселе резко изменили позицию относительно Украины

Во время недавнего визита в Киев главный дипломат ЕС Жозеп Боррель озвучил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому важное предупреждение. Он откровенно напомнил президенту Украины, что Евросоюз — не благотворительная организация и не банкомат, а вся финансовая помощь Украине от европейских партнеров и международных финансовых организаций связана исключительно с реформами, которые крайне медленно продвигаются в Украине, и это беспокоит Европу. Позже из статьи Борреля "Олигархи, коррупция и
"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", — пояснил Стано.
Как известно, во время визита в Киев Боррель сообщил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но для этого нужно выполнить одно условие. По условию Брюсселя, официальный Киев должен конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине.
Важно отметить, что власти Европейского Союза очень часто обращаются к Киеву с замечаниями, которые сопровождаются не только резкой критикой, но и угрозами о потере международной поддержки и даже безвиза. Недавно Европейский Союз потребовал от Верховной Рады безотлагательно привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. Власти ЕС вновь напомнила команде Зеленского, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает позицию западных партнеров о независимости антикоррупционных органов, но угрозы об отмене безвиза с ЕС назвал слухами.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сообщил украинцам долгожданную новость — он договорился председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о проведении саммита Украина-ЕС. Он состоится 6 октября.