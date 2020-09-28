В Брюсселе резко изменили позицию относительно Украины

Во время недавнего визита в Киев главный дипломат ЕС Жозеп Боррель озвучил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому важное предупреждение. Он откровенно напомнил президенту Украины, что Евросоюз — не благотворительная организация и не банкомат, а вся финансовая помощь Украине от европейских партнеров и международных финансовых организаций связана исключительно с реформами, которые крайне медленно продвигаются в Украине, и это беспокоит Европу. Позже из статьи Борреля "Олигархи, коррупция и COVID-19 : о чем я говорил с президентом Зеленским", которую он написал по итогам визита в Украину, решили убрать фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат". 28 сентября пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано пояснил, почему Боррель внезапно отказался от своих слов, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", — пояснил Стано.

Как известно, во время визита в Киев Боррель сообщил, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но для этого нужно выполнить одно условие. По условию Брюсселя, официальный Киев должен конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине.

Важно отметить, что власти Европейского Союза очень часто обращаются к Киеву с замечаниями, которые сопровождаются не только резкой критикой, но и угрозами о потере международной поддержки и даже безвиза. Недавно Европейский Союз потребовал от Верховной Рады безотлагательно привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. Власти ЕС вновь напомнила команде Зеленского, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает позицию западных партнеров о независимости антикоррупционных органов, но угрозы об отмене безвиза с ЕС назвал слухами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сообщил украинцам долгожданную новость — он договорился председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о проведении саммита Украина-ЕС. Он состоится 6 октября.