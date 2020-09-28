Лукашенко ошеломил мир новым решением

Российский глава Владимир Путин после того, как решил массово вакцинировать жителей РФ против коронавируса отечественным препаратом, несмотря на то, что он еще не прошел клинические испытания и может быть опасным для здоровья, задумал провести массовую вакцинацию и в Беларуси. Он уже договорился об этом с Александром Лукашенко, который дал согласие на испытание российской вакцины на белорусах. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" начнется уже 1 октября. Препарат на первом этапе получат 100 человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава Беларуси.

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для клинических исследований уже отправлена в Беларусь. Это подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций, который спонсирует исследования.

"Республика Беларусь стала первой страной, принявшей участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины "Спутник V", и одной из первых получит эффективный и безопасный препарат для борьбы с коронавирусом", — заявили в РФПИ.

Отмечается, что испытания российской вакцины будет проводится слепым методом. Это значит, что всех участников исследования "зашифруют" — одни из них получат вакцину, а другие — плацебо. Причем ни пациенты, ни врачи не будут знать, кто именно получил настоящий препарат. В дальнейшем медики будут наблюдать за состоянием здоровья участников испытаний и за уровнем образовавшегося иммунного ответа.

Как известно, 15 августа Минздрав России сообщил о создании первой партии вакцины против коронавируса — Спутник V, которой уже привилась дочь российского президента Владимира Путина. Что важно понимать, российскую вакцину, которой Путин решил массово привить россиян от коронавируса, раскритиковали мировые эксперты в области здравоохранения. Они считают, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний, поэтому может быть опасна для здоровья людей.

Из-за этого не только ВОЗ, но и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовали Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций — ограниченные данные относительно эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли гораздо дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако которые ожидают на полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия столкнулась с новой масштабной проблемой — там уже неделю стремительно растет число заболевших коронавирусом. Суточный прирост больных вновь превысил 8 тысяч людей впервые с 16 июня. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости, уступая только США, Бразилии и Индии. В Кремле уже бьют тревогу по этому поводу. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина по этому поводу экстренно обратился к россиянам и призвал граждан страны обратить предельное внимание на стремительно растущие показатели заболеваемости и не игнорировать меры профилактики. Он уточнил, что ситуацией с коронавиурсом обеспокоен и Путин, который уже завтра, 29 сентября, собирает совещание по этому вопросу.