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У Авакова выступили со срочным заявлением относительно авиакатастрофы Ан-26

Украина | Читати новину українською
У Авакова выступили со срочным заявлением относительно авиакатастрофы Ан-26 Арсен Аваков (фото — з відкритих джерел)

Член команды Арсена Авакова и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выступил с важным заявлением — он обратил внимание властей на то, что записи переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевом, необходимо опубликовать, чтобы избежать спекуляции на тему причин аварии. Что важно понимать, глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский официально заявил, что черные ящики самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября на Харьковщине, нашли. Чиновник подчеркнул, что сейчас уже стартовал процесс их дешифровки. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю необходимым опубликовать разговоры в кабине пилотов, разговоры между диспетчером и пилотом — эти разговоры и так уже есть — для того, чтобы и родственники погибших, и общество знало, чтобы не было разного рода инсинуаций и провокаций. Сейчас вбрасывается информация, что все равно признают виновными пилотов, не руководство, что самолет плохо обслуживался, а это пытаются скрыть. Так вот, если разговоры в кабине пилотов — если они сохранились на черном ящике, а они должны быть по регламенту, — если эта часть черных ящиков целая, то мы должны услышать то, что там было и таким образом будет сведена к минимуму возможность спекуляции на этой теме", — отметил Антон Геращенко.

По словам представителя МВД, эксперты уже приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета. Что важно понимать, ранее в эфире одного из телеканалов чиновник официально сообщил, что в настоящее время записи этих переговоров, как и другие записи с бортового самописца ("черного ящика"), изучаются экспертами.

"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед катастрофой и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", — отметил Антон Геращенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Дмитрий Разумков заявил, что во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 2 октября, относительно катастрофы самолета с курсантами 25 сентября заслушают вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. 

Источник: Інтерфакс-Україна Теги: Арсен Аваков, МВД, авиакатастрофа самолета ВСУ, авиакастрофе в Чугуеве, черный ящики, записи розмов
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