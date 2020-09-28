Команда Зеленского собирается на экстренное заседание из-за громкого скандала

Президентскую партию "Слуга народа" всколыхнул новый резонансный скандал — народный избранник Николай Галушко неожиданно для всех обратился к главе государства Владимиру Зеленскому и обвинил руководство партии в продаже мест на местные выборы 2020, которые пройдут в Украине 25 октября. Сегодня, 28 сентября, команда Зеленского собирается на экстренное заседание. Кроме громких обвинения Галушко на повестке дня у нардепов вопрос о внесении изменений в постановление о местных выборах, на которых настаивает Кремль и боевики ОРДЛО, законопроект касательно взаимозачетов "Нефтегаза" с государственным бюджетом и авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом, в которой погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба. Об этом сообщил народный депутат от фракции Александр Качура, передает ONLINE.UA.

"Сегодня в 19:50 состоится заседание фракции. Мы должны рассмотреть вопросы: внесение изменений в постановление о местных выборах, законопроект касательно взаимозачетов «Нефтегаза» с государственным бюджетом и заявление народного депутата Галушко. Также я подниму вопрос о необходимости парламентского контроля относительно поиска истинных причин страшной трагедии под Харьковом", — анонсировал заседание "Слуги народа" Качура.

Напомним, команда российского президента Владимира Путина всеми силами добивается, чтобы официальный Киев провел местные выборы не только на подконтрольной Украине территории, но и на оккупированном Россией Донбассе. Кремль в ультимативной форме требует, чтобы Верховная Рада Украины изменила постановление, согласно которому местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает категорически против изменения постановления, но Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук предупреждает парламент, что если выборы в ОРДЛО не разрешить то Путин и боевики ОРДЛО, которых он поддерживает, заблокируют весь переговорный процесс и работу ТКГ.

Как известно, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Подсчет голосов закончится до 29 октября. До 6 ноября ЦИК объявит результаты выборов. Если ни один кандидат на должность мэра большого города не наберет 50% избирательных голосов, то второй тур голосования состоится 15 ноября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что партию Зеленского всколыхнул новый резонансный скандал. Депутат "Слуги народа" Николай Галушко обратился к Зеленскому и обвинил руководство партии в продаже мест на местные выборы 2020. В "Слуге народа" запустили проверку по поводу этих обвинений.