Европа решила отказаться от мелких денег

Страны Европы хотят отказаться от мелких денег. Речь идет о выводе из оборота монет номиналом 1 и 2 центра. 28 сентября Европейская Комиссия уже начала оценку целесообразности использования мелких монет, если будет выявлен экономический, природоохранный и социальный эффект от отказа, то уже в конце 2021 года их прекратят использовать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ЕК.

"Европейская Комиссия начала сегодня оценку целесообразности использования монет номиналом 1 и 2 цента. Процедура включает проведение открытых консультаций, которые продлятся 15 недель с участием широкого круга участников, включая другие институты, органы национальной власти, потребителей и гражданское общество. Такая оценка требуется законодательством ЕС , предоставляющее Еврокомиссии полномочия проводить периодический и внимательный осмотр использование различных монет евро по критериям их стоимости и практического использования, в частности, монеты номиналом в 1 и 2 цента", — говорится в сообщении.

Инициатром отказа ЕС от мелких денег стала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она еще в начале 2020 года предложила изъять из оборота монеты номиналом в 1 и 2 цента. В своем предложении политик ссылалась на доклад Еврокомиссии 2018 года, в котором говорится, что все больше стран ЕС переходит на округление цен до 5 центов.

Если Еврокомиссия до конца 2021 примет решение об отказе от мелких денег, то в странах ЕС введут универсальные правил округления сумм наличных платежей в еврозоне. В процессе такой оценки Еврокомиссия изучит, какой эффект могут вызвать новые правила округления наличных платежей, и сопоставит их с оценкой сокращения расходов на производство и транспортировку мелких монет.

Напомним, в Украине уже с 1 июля 2018 года вступили в силу новые правила при расчетах наличными. Из оборота вывели мелкие монеты, а при расчетах ввели округление копеек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине выводят из оборота монеты номиналом 25 копеек, а также банкноты, которые ввели до 2003 года.