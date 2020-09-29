Макрон шокировал мир скандальным заявлением о Путине и РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон неоднократно поражал мир громкими заявлениями о главы Кремля Владимире Путине, РФ и Украине. Довольно часто президент Франции безжалостно критиковал своего российского коллегу — в частности, после скандала с отравлением известного оппозиционера Алексея Навального. Однако чаще всего влиятельный политик выступал за восстановление дружбы Европы с официальной Москвой. Так, 28 сентября Эммануэль Макрона заявил, что понимает обеспокоенность Литвы по поводу России, однако также неожиданно добавил, что сотрудничество с Владимиром Путиным и РФ необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе. Свою позицию французский лидер озвучил во время визита в Литву, передает ONLINE.UA со ссылкой на портал Delfi.

"Если мы хотим, чтобы мир воцарился на долгое время, нам следует работать с Россией, потому что у нас общая география и прошлое", — заявил президент Франции.

Эммануэль Макрона подчеркнул, что понимает пережитое Литвой и репрессии, однако добавил, что нельзя "жить так, словно Европа — отдаленный от России остров".

"Поэтому нам следует работать стратегически. Поэтому следует стремиться к созданию архитектуры безопасности, восстановленного сотрудничества, восстановленного доверия, не допускать нарастание напряженности, позволять бороться с кибернетическими атаками, дезинформацией и дестабилизацией. На мой взгляд, именно укрепляя суверенитет и безопасность Евросоюза, как мы делали это с самого начала, и при наличии этого диалога, мы будем сильнее ", — заявил Эммануэль Макрон.

Нельзя не упомянуть о том, что ранее президент Франции во время дебатов в формате видеоконференции в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН поделился с украинцами замечательной новостью. Он заявил, что нормандский формат достиг прогресса. Также в ходе своего выступления французский лидер акцентировал внимание на ситуации с развязанной РФ войной против Украины, однако выразил лишь одно предложение.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Эммануэль Макрона поставил ультиматум властям ЕС — уже известна причина.