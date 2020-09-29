Ушел из жизни известный украинский фотограф Виктор Марущенко

Ночью 29 сентября ушел из жизни талантливый украинский фотограф и основатель Школы фотографии Виктор Марущенко. Нельзя не упомянуть о том, что он был участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии, РФ, Украине, а также участником биеннале в Венеции (2001) и Сан— Паулу (2004). Фотографии Марущенко находятся в коллекциях музеев, галерей и частных коллекционеров. Трагическое известие сообщили представители Школы фотографии на официальной странице в Фейсбук. Виктору Марущенко было 74 года, его не стало после продолжительной болезни, о которой сообщили коллеги фотографа несколько недель назад, передает ONLINE.UA.

"Сегодня ночью не стало основателя нашей Школы — Виктора Марущенко. Мы запомним его таким: Мастером своего дела и Человеком с большой буквы. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Школа фотографии Виктора Марущенко продолжает работать. Навеки в наших сердцах", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что Виктор Марущенко родился в Новосибирске (Россия) в 1946 году, с 1951 года жил в Киеве. В 1975 году он получил высшее техническое образование. В конце 90-х годов работал фотокорреспондентом газеты "День". С 1999 года возглавлял Киевскую организацию фотохудожников Украины.

6 сентября 2020 года коллеги Виктора Марущенко сообщили, что ему нужна срочная помощь.

"Дорогие друзья! Нужна помощь! Все вы знаете известного украинского фотографа Виктора Марущенко, его вклад в развитие украинской фотографии и образования. На сегодня Виктору Марущенко нужна наша с Вами помощь. Тяжелая болезнь, которая требует длительного лечения. И, к сожалению, дорогого", — рассказали представители Школы фотографии.

За жизнь художника врачи боролись до последнего, однако 29 сентября стало известно о его смерти. О месте и времени прощания с Виктором Марущенко обещают сообщить на странице Школы фотографии, как только это будет известно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 августа официально стало известно о смерти выдающегося украинского ученого Бориса Патона.