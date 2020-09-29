Разведка разоблачила коварные планы боевиков на Донбассе

Российский агрессор продолжает использовать режим прекращения огня на Донбассе в своих циничных целях. Украинская разведка обнаружила намерение противника заминировать множество районов на линии разграничения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны.

По обнародованным данным, боевики даже минируют районы населенных пунктов. Во время таких работ враг пользуется противопехотными минами ОЗМ-72 и ПОМ-2 .

"При этом, противник продолжает терять личный состав в результате подрывов на собственных минно-взрывных устройствах. Так, 27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров", — отметили в Минобороны.

Также оккупационный режим пользуется периодом перемирия в другом направлении.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российско-оккупационных продолжает использовать режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения. На прошлой неделе наиболее интенсивные меры по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях", — пояснили в ведомстве.

Напомним, в Донбассе установили перемирие с полуночи 27 июля. Президент Владимир Зеленский назвал его большим достижением, поскольку режим почти полностью снизил смертность среди украинских военнослужащих от обстрелов.

Как сообщал ONLINE.UA, новый потрясающий инцидент произошел на Донбассе в условиях перемирия. Неподалеку от населенного пункта Пески Донецкой области военнослужащие ВСУ подорвались на неизвестном устройстве.