Генсек НАТО принял неожиданное решение и внезапно обратился к Грузии

Последние шокирующие события на международной арене заставили руководство НАТО пересмотреть свои планы на будущее — угроза возможной полномасштабной войны привела к тому, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 29 сентября экстренно призвал власти Грузии использовать все возможности для сближения с блоком и ускорить подготовку к членству. С таким громким заявлением он выступил в ходе переговоров с премьером Грузии Гиорги Гахарией в Брюсселе. Кроме того, Столтенберг обратил внимание на то, Грузия является одним из важнейших партнеров НАТО, что способствует общей безопасности Альянса во многих отношениях, в том числе благодаря участию в учебной миссии НАТО в Афганистане. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт блока.

"Мы все можем гордиться тем, что делаем вместе, и вы можете гордиться своим вкладом в нашу общую безопасность и вкладом в наши миссии и операции", — подчеркнул генсек.

Йенс Столтенберг еще раз напомнил о том, что в начале этого года союзники договорились еще больше укрепить партнерство НАТО-Грузия. Он заявил, что Альянс приветствует прогресс, достигнутый Грузией в проведении реформ, в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии.

"И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит проведение выборов в следующем месяце в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Это важно и для Грузии, и для НАТО", — сказал Столтенберг.

Нельзя не обратить внимание на то, что призывы Грузии к членству в таких формулировках в риторике генсека Альянса ранее не появлялись. Что важно понимать, блок признает стремление Грузии к членству в Альянсе — так же как и в случае Украины. Как уже упоминалось ранее, руководство НАТО решило на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина и Грузия будут членами Альянса.

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