Власть шокировала новыми данным о катастрофе Ан-26 под Чугуевом

30 сентября глава ГСУ Государственного бюро расследований Максим Борчаковский поделился с украинскими гражданами неожиданной новостью — он подчеркнул, что информация об отказе левого двигателя Ан-26 , потерпевшего крушение под Харьковом, не соответствует действительности. Как уже упоминалось ранее, в день аварии представители Службы безопасности Украины заявили, что командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Позже глава Минобороны Андрей Таран заявил, что самолет Ан-26 , скорее всего, зацепился крылом за землю. Стоит обратить внимание на то, что сейчас следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Была информация по снижению давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", — подчеркнул представитель ГБР.

Кроме того, он отметил, что сейчас все эти обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования главной инспекцией Минобороны.

Стоит напомнить о том, что 28 сентября член команды Арсена Авакова и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился к властям и подчеркнул, что записи переговоров пилотов самолета Ан-26 , потерпевшего катастрофу под Чугуевом, нужно обнародовать, чтобы избежать спекуляции на тему причин аварии. Как уже упоминалось ранее, глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский недавно сообщил, что черные ящики самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил, который разбился вечером 25 сентября на Харьковщине, нашли. По словам чиновника, сейчас уже стартовал процесс их дешифровки.

"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед катастрофой и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", — рассказал представитель Авакова.

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