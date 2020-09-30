Власть шокировала новыми данным о катастрофе Ан-26 под Чугуевом

30 сентября глава ГСУ Государственного бюро расследований Максим Борчаковский поделился с украинскими гражданами неожиданной новостью — он подчеркнул, что информация об отказе левого двигателя
"Была информация по снижению давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель, не соответствует действительности", — подчеркнул представитель ГБР.
Кроме того, он отметил, что сейчас все эти обстоятельства устанавливаются в ходе технического расследования главной инспекцией Минобороны.
Стоит напомнить о том, что 28 сентября член команды Арсена Авакова и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился к властям и подчеркнул, что записи переговоров пилотов самолета
"В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед катастрофой и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", — рассказал представитель Авакова.
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