У Зеленского озвучили громкие претензии США и Великобритании

Соединенные Штаты и Великобритания не оказали должной поддержки Украины по Будапештскому меморандуму, считает Леонид Кравчук — руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Эти страны даже не вспомнили ни разу о выполнении договоренностей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

По словам бывшего президента и дипломата, документ не имеет четко установленных механизмов выполнения, их необходимо было сформулировать с большей четкостью избежание различных интерпретаций.

"И США, и Великобритания, которые подписали, также нечасто или вовсе (не упоминают о его исполнении). Я не слышал, чтобы они когда-нибудь говорили, что его нужно выполнять. Это свидетельствует о том, что страны, которые взяли на себя обязательства, фактически забыли об этом и не хотят даже вспоминать. По моему мнению, нужно инициировать продолжение, дополнение или (внесение) каких-либо изменений, интерпретаций иного характера. То есть не может быть такого, чтобы документ был подписан на высшем уровне, а он не то, что не выполняется, о нем уже забыли и говорить", — считает Кравчук.

Он также добавил, Украина не имела в 1990-е годы другого выхода кроме подписания Будапештского меморандума.

"Есть много точек зрения и теорий. К сожалению, об этом толкуют люди, которые не совсем понимают международную ситуацию и того давления, которое оказывали на Украине. У нас, я не хочу никого обидеть, об этом говорят все. Люди не задумываются, основывается это на реальных фактах или просто на то, что баба Параска сказала бабе Гапке где-то на рынке, что нужно было сделать так, а сделали не так", — отметил Кравчук.

Будапештский меморандум — это документ, по которому украинское правительство обязан был избавиться ядерного арсенала. Зато США, Великобритания и Россия выступали гарантом ее безопасности и независимости.

Как сообщал ONLINE.UA, Леонид Кравчук предупреждает парламент, если выборы в ОРДЛО не позволить, то Путин и боевики ОРДЛО, которых он поддерживает, заблокируют весь переговорный процесс и работу ТКГ.