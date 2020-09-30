В ЕС начали восстанавливать чрезвычайное положение из-за COVID-19

На территории Чехии снова восстанавливают силу чрезвычайного положения, это связано с ухудшением ситуации вокруг эпидемии коронавируса
По данным министерства здравоохранения, режим отличаться от того, который уже вводили в начале весны.
Например, чешские регионы не испытывают закрытия границ или других ограничений движения. чрезвычайное положение в 30 дней должен разрешить властям больше контролировать скопления людей, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Также МОЗ подчеркнуло неэффективность ограничительных мероприятий, действующие сегодня.
Правительство готово закрывать школы в регионах, где зафиксировано наибольшее количество новых случаев
Все спортивные соревнования будут проводить без зрителей.
Следует напомнить, режим чрезвычайной ситуации весной продолжался по всей Чехии с 12 марта до 17 мая. По состоянию на 30 сентября в стране подтвердили с начала эпидемии 67843 случаи коронавируса. Количество смертей достигло 636.
Между тем в Украине
Как сообщал ONLINE.UA, лидерка ФРГ Ангела Меркель обратилась с новым важным предупреждением к немцам и всего международного сообщества — канцлерка выразила обеспокоенность развитием пандемии коронавируса в стране и предупредила о возможности "19200 зараженных в день" к Рождеству.