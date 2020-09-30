В ЕС начали восстанавливать чрезвычайное положение из-за COVID-19

На территории Чехии снова восстанавливают силу чрезвычайного положения, это связано с ухудшением ситуации вокруг эпидемии коронавируса COVID-19 . Правительство страны подтвердил это на официальном уровне в среду, 30 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Novinky.

По данным министерства здравоохранения, режим отличаться от того, который уже вводили в начале весны.

Например, чешские регионы не испытывают закрытия границ или других ограничений движения. чрезвычайное положение в 30 дней должен разрешить властям больше контролировать скопления людей, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Также МОЗ подчеркнуло неэффективность ограничительных мероприятий, действующие сегодня.

Правительство готово закрывать школы в регионах, где зафиксировано наибольшее количество новых случаев COVID-19 , произошедшего на открытых участках ограничат по количеству участников — до 20 человек, а также запретят находиться более 10 лицам находиться в одном помещении, однако это не касается театров.

Все спортивные соревнования будут проводить без зрителей.

Следует напомнить, режим чрезвычайной ситуации весной продолжался по всей Чехии с 12 марта до 17 мая. По состоянию на 30 сентября в стране подтвердили с начала эпидемии 67843 случаи коронавируса. Количество смертей достигло 636.

Между тем в Украине COVID-19 установил новый антирекорд — сразу 4027 случаев за предыдущие сутки, общее количество достигло 208 959.

Как сообщал ONLINE.UA, лидерка ФРГ Ангела Меркель обратилась с новым важным предупреждением к немцам и всего международного сообщества — канцлерка выразила обеспокоенность развитием пандемии коронавируса в стране и предупредила о возможности "19200 зараженных в день" к Рождеству.