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Аваков поразил заявлением о новой угрозе для Украины

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Аваков поразил заявлением о новой угрозе для Украины Арсен Аваков (фото — mvs.gov.ua)

В Министерстве внутренних дел объяснили проблему, которая стоит перед Украиной на фоне сокрушительных пожаров. Глава ведомства Арсен Аваков прокомментировал ее в связи с возникновением нового инцидента в Луганской области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление министра в украинском телеэфире.

По его словам, сейчас правительство бросило все имеющиеся силы для преодоления угрозы. Речь идет о правоохранительных органах, спасателей.

"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обратились в парламент", — отметил Аваков.

Министр подчеркнул, просьба касалось усиления Государственной службы чрезвычайных ситуаций именно в Луганской области, где расположены значительные массивы хвойного леса. В то же время он пояснил, пока нет реальной угрозы для города Северодонецк, который находится совсем рядом от зоны пожаров.

"По сравнению с ночной ситуацией, пока Северодонецк вне опасности. Также нет угрозы возгорания двух заводов — лакокрасочного и спиртового. Однако, на шести участках еще возгорания. Также остается большой ветер. Все силы направлены на борьбу с огнем. А уже утром работает пожарная авиация", — добавил Аваков.

Напомним, мощные пожары вспыхнули на Луганщине накануне, 30 сентября. Украинская власть допустила, что в их возникновения могут быть причастны боевики оккупационного режима, которые использовали для этого трассировочные патроны.

Как сообщал ONLINE.UA, в Министерстве внутренних дел раскрыли подробности по борьбе с пламенем, которое распространяется Луганской области. Уже несколько человек стали жертвами очага состоянию на утро в четверг, 1 октября — 5 по официальным данным, еще 10 получили ранения.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Арсен Аваков, полмтика, МВД, пожары, присшествия, возгорание, Луганская область, Донбасс
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