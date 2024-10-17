adidas чекає на вас!
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adidas чекає на вас!

Новини компаній

adidas чекає на вас!

Адідас - один з найвідоміших і успішних брендів у світі спортивного одягу та взуття, який має багату історію, що охоплює майже століття. Бренд був заснований у Німеччині братами Адольфом та Рудольфом Дасслерами у 1924 році. Спочатку їхня компанія називалася "Gebruder Dassler Schuhfabrik", і спеціалізувалася на виробництві спортивних взуттєвих лінійок.

Головні тези:

  • adidas — один із найуспішніших брендів спортивного одягу та взуття з багатою історією, починаючи з заснування у 1924 році братами Дасслерами.
  • Фірма стала міжнародно визнаним виробником якісних спорттоварів завдяки співпраці зі знаменитими спортсменами та постійним інноваціям.
  • adidas активно впроваджує нові технології, включаючи виробництво екологічно чистих продуктів, та співпрацює з відомими дизайнерами, створюючи унікальні колекції.
  • Історія бренду наповнена важливими подіями, такими як Олімпіада у Берліні та чемпіонат світу з футболу, де adidas продемонстрував свої інноваційні технології та продукти.
  • Сьогодні adidas залишається одним із провідних світових брендів у сфері спорттоварів, пропонуючи широкий асортимент продукції для всіх любителів активного способу життя.

Що було далі?

Важливим етапом у розширенні adidas вважається Олімпіада в Берліні, коли знаменитий американський легкоатлет Джессі Оуенс виграв чотири золоті медалі, виступаючи у кросівках від Дасслерів. Це був переломний період, який приніс фірмі міжнародне визнання та закріпив її репутацію як виробника високоякісних спорттоварів.

Однак у 1948-му році брати розійшлися через особисті та ділові розбіжності, після чого Адольф заснував однойменне виробництво, знайоме всім нам. Саме в цей момент народилася нова ера у розвитку екіпірування для спорту.

Чому «Адідас»?

Назва бренду походить від поєднання перших складів імені та прізвища засновника - Аді Дасслер. Вже з початкових днів існування лейбл зробив ставку на інновації та якість. Однією з перших великих інновацій було запровадження трьох смужок на кросівках, що стало фірмовим знаком adidas. Спочатку ці лінії виконували практичну функцію — додатково зміцнювали конструкцію, але з часом вони перетворилися на відомий знак.

Маленька історія великої імперії

Далі виробник зробив ще один значний внесок у розвиток спорту, коли німецька футбольна збірна виграла чемпіонат світу у бутсах із шипами, які можна було змінювати залежно від погодних умов. Це був інноваційний продукт, який допоміг команді у критичний момент турніру, та приніс марці велику хвилю популярності.

Далі лейбл розширював свою діяльність і почав виробляти спортивний одяг та аксесуари, перетворюючись із виробника бутсів на повноцінний бренд. У цей час він також співпрацював зі спортсменами, що дозволило йому покращувати свої продукти та залучати клієнтів.

На сьогоднішній день adidas продовжує залишатися одним із провідних світових брендів у сфері спорттоварів. Він постійно впроваджує нові технології, зокрема у виробництві екологічно чистих продуктів, таких як кеди із переробленого пластику. Крім того, фірма активно співпрацює з відомими дизайнерами та брендами, створюючи унікальні колекції, що поєднують спорт та високу моду.

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