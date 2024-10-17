adidas ждет вас!
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adidas ждет вас!

Новости компаний

adidas ждет вас!
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адидас — один из самых известных и успешных брендов в мире спортивной одежды и обуви, который имеет богатую историю, охватывающую почти столетие. Бренд был основан в Германии братьями Адольфом и Рудольфом Дасслерами в 1924 году. Изначально их компания называлась «Gebruder Dassler Schuhfabrik», и специализировалась на производстве спортивных обувных линеек.

Главные тезисы

  • adidas — один из самых успешных брендов спортивной одежды и обуви с богатой историей, начиная с основания в 1924 году братьями Дасслерами.
  • Фирма стала международно признанным производителем качественных спорттоваров благодаря сотрудничеству со знаменитыми спортсменами и постоянным инновациям.
  • adidas активно внедряет новые технологии, включая производство экологически чистых продуктов, и сотрудничает с известными дизайнерами, создавая уникальные коллекции.
  • История бренда наполнена важными событиями, такими как Олимпиада в Берлине и чемпионат мира по футболу, где adidas продемонстрировал свои инновационные технологии и продукты.
  • Сегодня adidas остается одним из ведущих мировых брендов в сфере спорттоваров, предлагая широкий ассортимент продукции для всех любителей активного образа жизни.

Что было дальше?

Важным этапом в расширении adidas считается Олимпиада в Берлине, когда знаменитый американский легкоатлет Джесси Оуэнс выиграл четыре золотые медали, выступая в кроссовках от Дасслеров. Это был переломный период, который принес фирме международное признание и закрепил ее репутацию как производителя высококачественных спорттоваров.

Однако в 1948-м году братья разошлись из-за личных и деловых разногласий, после чего Адольф основал одноименное производство, знакомое всем нам. Именно в этот момент родилась новая эра в развитии экипировки для спорта.

Почему «адидас»?

Название бренда происходит от сочетания первых слогов имени и фамилии основателя — Ади Дасслер. Уже с начальных дней существования лейбл сделал ставку на инновации и качество. Одной из первых крупных инноваций было введение трех полосок на кроссовках, что впоследствии стало фирменным знаком adidas. Сначала эти полосы выполняли практическую функцию — дополнительно укрепляли конструкцию, но со временем они превратились в узнаваемый символ.

Маленькая история большой империи 

Далее производитель сделал еще один значительный вклад в развитие спорта, когда немецкая футбольная сборная выиграла чемпионат мира в бутсах с шипами, которые можно было менять в зависимости от погодных условий. Это был инновационный продукт, который помог команде в критический момент турнира, и принес марке большую волну популярности.

Далее лейбл расширял свою деятельность и начал производить спортивную одежду и аксессуары, превращаясь из изготовителя бутсов в полноценный бренд. В это время он также сотрудничал со спортсменами, что позволило ему улучшать свои продукты и привлекать клиентов.

На сегодняшний день adidas продолжает оставаться одним из ведущих мировых брендов в сфере спорттоваров. Он постоянно внедряет новые технологии, в частности в производстве экологически чистых продуктов, таких как кеды из переработанного пластика. Кроме того, фирма активно сотрудничает с известными дизайнерами и брендами, создавая уникальные коллекции, сочетающие спорт и высокую моду.

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