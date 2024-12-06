Глобальне потепління та стрімке таяння крижаних щитів і льоду навіть на високих вершинах загрожують повною втратою снігу на гірськолижних курортах в Альпах.

Альпи невдовзі можуть втратити увесь сніг

Зазначається, що низка популярних курортів вже закрилась через відсутність снігу.

За результатами нещодавно проведеного дослідження Eurac Research, незабаром гірськолижний відпочинок в Альпах відійде у минуле.

У дослідженні підкреслюється, що у період з 1920 до 2020 року кількість снігових опадів в Альпах скоротилась на третину.

Альпи

На південно-західних схилах у низці регіонів скорочення випадіння снігу взагалі досягло 50%.

За словами кліматологів, хоча їхнє дослідження охоплює період протягом найближчих 100 років, норми випадіння снігу стали різко скорочуватись тільки з 1980 року.

Це збігається з різким підвищенням середньої температури повітря в усьому світі через антропогенну зміну клімату.

Науковці попереджають, що найбільш постраждалі регіони Альп, зокрема, на території Італії, Словенії та Австрії, можуть втратити можливість буди майданчиками для занять зимовими видами спорту.

Зменшення кількості снігу впливає не тільки на зимові види спорту, а й на всі види діяльності та процеси, які залежать від води, — підкреслює провідний автор дослідження Мікеле Боццолі. Поширити

За оцінками дослідників, щороку гірськолижні курорти у всьому світі відвідують 400 млн людей, тож наявність снігу є дуже важливою складовою економіки таких країн.

На тлі танення снігу під час лижного сезону з грудня по квітень курорти змушені скорочувати тривалість зимового відпочинку.

Науковці підкреслили, що через високі температури сніг не має змоги утворюватись на нижчих висотах, а замість нього йдуть дощі.

Найбільш негативні тенденції стосуються місцевостей нижче за висоту 2000 метрів, які розташовані в південних регіонах, таких як Італія, Словенія і частина Австрійських Альп, — попереджає Боццолі. Поширити

Що відомо про вже наявні наслідки глобального потепління для гірськолижних курортів в Альпах

Цього року дослідники виявили, що на кожному одному з восьми гірськолижних курортів світу не буде снігу з 2071 по 2100 рік. Прогнозується, що найбільш постраждалим регіоном стануть Австралійські Альпи, де сніговий покрив буде лише 38 днів на рік.

Водночас у Європейських Альпах, де розташовано 69% світових гірськолижних зон, очікується на 42% менше днів зі сніговим покривом до 2100 року.