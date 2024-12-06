Глобальное потепление и стремительное таяние ледяных щитов и льда даже на высоких вершинах чреваты полной потерей снега на горнолыжных курортах в Альпах.

Альпы вскоре могут потерять весь снег

Отмечается, что ряд популярных курортов уже закрылся из-за отсутствия снега.

По результатам не так давно проведенного исследования Eurac Research, скоро горнолыжный отдых в Альпах уйдет в прошедшее.

В исследовании подчеркивается, что в период с 1920 по 2020 год количество снеговых осадков в Альпах сократилось на треть.

Альпы

На юго-западных склонах в ряде регионов сокращение выпадения снега вообще достигло 50%.

По словам климатологов, хотя их исследование охватывает период в ближайшие 100 лет, нормы выпадения снега стали резко сокращаться только с 1980 года.

Это совпадает с резким повышением средней температуры воздуха во всем мире из-за антропогенного изменения климата.

Ученые предупреждают, что наиболее пострадавшие регионы Альп, в частности, на территории Италии, Словении и Австрии, могут потерять возможность быть площадками для занятий зимними видами спорта.

Уменьшение количества снега влияет не только на зимние виды спорта, но и на все виды деятельности и зависящие от воды процессы, — подчеркивает ведущий автор исследования Микеле Боццоли. Поделиться

По оценкам исследователей, ежегодно горнолыжные курорты во всем мире посещают 400 млн человек, так что наличие снега является очень важной составляющей экономики таких стран.

На фоне таяния снега во время лыжного сезона с декабря по апрель курорты вынуждены сокращать продолжительность зимнего отдыха.

Ученые подчеркнули, что из-за высоких температур снег не может образовываться на более низких высотах, а вместо него идут дожди.

Наиболее негативные тенденции касаются местностей ниже высоты 2000 метров, расположенных в южных регионах, таких как Италия, Словения и часть Австрийских Альп, — предупреждает Боццоли. Поделиться

Что известно об уже имеющихся последствиях глобального потепления для горнолыжных курортов в Альпах

В этом году исследователи обнаружили, что на каждом одном из восьми горнолыжных курортов мира не будет снега с 2071 по 2100 год. Прогнозируется, что наиболее пострадавшим регионом станут Австралийские Альпы, где снежный покров будет всего 38 дней в году.

В то же время в Европейских Альпах, где расположено 69% мировых горнолыжных зон, ожидается на 42% меньше дней со снежным покровом до 2100 года.