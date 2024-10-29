ЗМІ дізнались про технічні характеристки очікуваного процесора Ryzen 7 9800X3D, який має стати найпотужнішим на данний момент.

Що відомо про характеристики процесора AMD Ryzen 7 9800X3D

Зазначається, що новий процесор має замінити попередника Ryzen 7 7800X3D.

Він матиме 8 ядер Zen 5 і 16 потоків. Базова тактова частота складатиме 4,7 ГГц із можливістю збільшення в режимі Boost до 5,2 ГГц. TDP — 120 Вт.

Підтверджено підтримку всіх материнських плат 600-ї серії і розблокований множник.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Новинка отримає 8 МБ кешу другого рівня (L2), третього рівня — 96 МБ (з них 64 МБ — це об'ємний кеш 3D V-Cache). Таким чином загальний обсяг кешу складе вражаючі 104 МБ. Процесор підтримує до 192 ГБ ОЗП DDR5.

Інтегрований GPU включає два обчислювальних блоки на базі RDNA2 з тактовою частотою 2,2 ГГц. Для підключення сучасних відеокарт і SSD передбачено 24 лінії інтерфейсу PCIe Gen5.

Його очікувана ціна складатиме близько 449 доларів (близько 18 тис грн).

Офіційна прем'єра процесора відбудеться вже 7 листопада. Очікується, що разом з Ryzen 7 9800X3D представлять і інші моделі з кешем 3D V-Cache.

Що відомо про найпопулярнішу відеокарту та процесор серед геймерів

GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яка найчастіше зустрічається у геймерських ПК.

Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є рішення від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

Що стосується розподілу між виробниками, то рішенням Nvidia оснастили свої системи 77,75% користувачів Steam, тоді як частка графічних процесорів AMD становить лише 14,72%. Прискорювачами Intel користується 7,22% геймерів.