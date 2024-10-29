ЗМІ дізнались про технічні характеристки очікуваного процесора Ryzen 7 9800X3D, який має стати найпотужнішим на данний момент.
Головні тези:
- AMD готує до випуску новий процесор Ryzen 7 9800X3D з 8 ядрами Zen 5 і 16 потоками, який замінить попередника Ryzen 7 7800X3D.
- Процесор має базову тактову частоту 4,7 ГГц, з можливістю досягнення 5,2 ГГц в режимі Boost та загальним обсягом кешу 104 МБ.
- Він підтримує до 192 ГБ ОЗП DDR5, має інтегрований GPU з 2 обчислювальними блоками RDNA2 та підтримку PCIe Gen5.
- Очікувана вартість процесора близько 449 доларів, а офіційна прем'єра відбудеться 7 листопада.
- Разом з Ryzen 7 9800X3D на ринок можуть вийти інші моделі з кешем 3D V-Cache, що підвищить продуктивність.
Що відомо про характеристики процесора AMD Ryzen 7 9800X3D
Зазначається, що новий процесор має замінити попередника Ryzen 7 7800X3D.
Він матиме 8 ядер Zen 5 і 16 потоків. Базова тактова частота складатиме 4,7 ГГц із можливістю збільшення в режимі Boost до 5,2 ГГц. TDP — 120 Вт.
Підтверджено підтримку всіх материнських плат 600-ї серії і розблокований множник.
Новинка отримає 8 МБ кешу другого рівня (L2), третього рівня — 96 МБ (з них 64 МБ — це об'ємний кеш 3D V-Cache). Таким чином загальний обсяг кешу складе вражаючі 104 МБ. Процесор підтримує до 192 ГБ ОЗП DDR5.
Інтегрований GPU включає два обчислювальних блоки на базі RDNA2 з тактовою частотою 2,2 ГГц. Для підключення сучасних відеокарт і SSD передбачено 24 лінії інтерфейсу PCIe Gen5.
Його очікувана ціна складатиме близько 449 доларів (близько 18 тис грн).
Офіційна прем'єра процесора відбудеться вже 7 листопада. Очікується, що разом з Ryzen 7 9800X3D представлять і інші моделі з кешем 3D V-Cache.
Що відомо про найпопулярнішу відеокарту та процесор серед геймерів
GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яка найчастіше зустрічається у геймерських ПК.
Що стосується процесорів, то найпопулярнішими є рішення від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.
Що стосується розподілу між виробниками, то рішенням Nvidia оснастили свої системи 77,75% користувачів Steam, тоді як частка графічних процесорів AMD становить лише 14,72%. Прискорювачами Intel користується 7,22% геймерів.
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