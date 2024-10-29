СМИ узнали о технических характеристиках ожидаемого процессора Ryzen 7 9800X3D, который должен стать самым мощным на данный момент.

Что известно о характеристиках процессора AMD Ryzen 7 9800X3D

Указывается , что новый процессор должен заменить предшественник Ryzen 7 7800X3D.

Он будет иметь 8 ядер Zen 5 и 16 потоков Базовая тактовая частота составит 4,7 ГГц с возможностью увеличения в режиме Boost до 5,2 ГГц. TDP — 120 Вт.

Подтверждена поддержка всех материнских плат 600-й серии и разблокирован множитель.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Новинка получит 8 МБ кэша второго уровня (L2), третьего уровня — 96 МБ (из них 64 МБ — это объемный кэш 3D V-Cache). Таким образом, общий объем кэша составит впечатляющие 104 МБ. Процессор поддерживает до 192 ГБ ОЗУ DDR5.

Интегрированный GPU включает в себя два вычислительных блока на базе RDNA2 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Для подключения современных видеокарт и SSD предусмотрены 24 линии интерфейса PCIe Gen5.

Его ожидаемая цена составит около 449 долларов (около 18 тыс. грн).

Официальная премьера процессора состоится 7 ноября. Ожидается, что вместе с Ryzen 7 9800X3D представят и другие модели с кэшем 3D V-Cache.

Что известно о самой популярной видеокарте и процессоре среди геймеров

GeForce RTX 3060 остается видеокартой, которая чаще всего встречается у геймерских ПК.

Что касается процессоров, то наиболее популярны решения от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

Что касается распределения между производителями, то решением Nvidia оснастили свои системы 77,75% пользователей Steam, тогда как доля графических процессоров AMD составляет всего 14,72%. Ускорителями Intel пользуется 7,22% геймеров.