СМИ узнали о технических характеристиках ожидаемого процессора Ryzen 7 9800X3D, который должен стать самым мощным на данный момент.
Главные тезисы
- AMD готовит к выпуску процессор Ryzen 7 9800X3D, который должен стать самым мощным на данный момент с 8 ядрами Zen 5 и базовой частотой 4,7 ГГц.
- Новинка будет иметь 104 МБ кэша, включая объемный кэш 3D V-Cache, поддерживать до 192 ГБ DDR5 ОЗУ и интегрированный GPU с тактовой частотой 2,2 ГГц.
- Процессор поддерживает 600-ю серию материнских плат, 24 линии PCIe Gen5, и будет разблокирован для разгона. Официальный релиз запланирован на 7 ноября по цене около 449 долларов.
- Среди геймеров популярностью пользуется видеокарта GeForce RTX 3060, а среди процессоров - решения Intel. AMD имеет всего 14,72% долю, а NVIDIA укомплектовала свои системы на 77,75% пользователей Steam.
- Ожидается, что с выходом Ryzen 7 9800X3D на рынке появятся и другие модели процессоров с технологией кэша 3D V-Cache, призванные укрепить позиции AMD в геймерской аудитории.
Что известно о характеристиках процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
Указывается, что новый процессор должен заменить предшественник Ryzen 7 7800X3D.
Он будет иметь 8 ядер Zen 5 и 16 потоков Базовая тактовая частота составит 4,7 ГГц с возможностью увеличения в режиме Boost до 5,2 ГГц. TDP — 120 Вт.
Подтверждена поддержка всех материнских плат 600-й серии и разблокирован множитель.
Новинка получит 8 МБ кэша второго уровня (L2), третьего уровня — 96 МБ (из них 64 МБ — это объемный кэш 3D V-Cache). Таким образом, общий объем кэша составит впечатляющие 104 МБ. Процессор поддерживает до 192 ГБ ОЗУ DDR5.
Интегрированный GPU включает в себя два вычислительных блока на базе RDNA2 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Для подключения современных видеокарт и SSD предусмотрены 24 линии интерфейса PCIe Gen5.
Его ожидаемая цена составит около 449 долларов (около 18 тыс. грн).
Официальная премьера процессора состоится 7 ноября. Ожидается, что вместе с Ryzen 7 9800X3D представят и другие модели с кэшем 3D V-Cache.
Что известно о самой популярной видеокарте и процессоре среди геймеров
GeForce RTX 3060 остается видеокартой, которая чаще всего встречается у геймерских ПК.
Что касается процессоров, то наиболее популярны решения от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.
Что касается распределения между производителями, то решением Nvidia оснастили свои системы 77,75% пользователей Steam, тогда как доля графических процессоров AMD составляет всего 14,72%. Ускорителями Intel пользуется 7,22% геймеров.
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