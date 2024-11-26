Спеціалісти з фармацевтики та медицини Університету Колорадо провели перевірку близько 50 вітамінно-мінеральних комплексів для вагітних жінок, виявивши не лише не відповідність заявленому складу, а й токсичні речовини, зокрема, миш'як та свинець.

Що відомо про виявлення небезпечних речовин у вітамінних комплексах для вагітних

Зазначається, що у рамках дослідження американські фахівці перевіряли вітаміни для вагітних на відповідність щодо дозування холіну і йоду, вміст яких раніше майже не оцінювався.

Було проаналізовано наявність шкідливих компонентів, серед яких миш'як, свинець та кадмій.

Вагітна жінка

Дослідники перевірили 32 безрецептурні та 15 рецептурних комплексів, придбаних в онлайн-магазинах і аптеках США в період з серпня по жовтень 2022 року.

Під час минулих досліджень у вітамінних препаратах вже знаходили відмінності між зазначеним та фактичним вмістом деяких важливих інгредієнтів, таких як фолієва кислота, залізо, вітаміни A, B6, C та E.

Що виявили результати аналізів

За результатами аналізів, в семи комплексах рівень миш’яку перевищував 2,5 мікрограма на добову дозу, що є лімітом, встановленим некомерційною організацією United States Pharmacopeia (USP), відповідальною за стандарти якості фармацевтичних препаратів і дієтичних добавок.

У двох зразках було виявлено перевищення за вмістом свинцю, а в 13 — за кадмієм, де допустимий рівень за стандартами USP складає 0,5 мікрограма.

При цьому фахівці встановили, що необхідний для нормального розвитку головного та спинного мозку дитини холін, який також запобігає появі дефектів, містився лише в 12 з 47 вивчених продуктів.

При цьому тільки в п’яти з них його кількість відповідала заявленій.

Рекомендована добова доза холіну для вагітних становить 450 і 550 міліграмів відповідно. Клінічні дослідження показують, що збільшення споживання холіну в період вагітності пов'язано з позитивним впливом на розвиток мозку у дітей.

Рекомендована добова доза холіну для вагітних становить 450 і 550 міліграмів відповідно. Клінічні дослідження показують, що збільшення споживання холіну в період вагітності пов'язано з позитивним впливом на розвиток мозку у дітей.

З 25 вивчених комплексів з йодом лише в чотирьох він був у вказаній на упаковці дозі, у більшості ж випадків рівень йоду виявився нижчим. Рекомендована добова доза йоду для вагітних становить 220 мікрограмів.

За словами авторів дослідження, велика кількість вагітних жінок приймають вітамінні та мінеральні добавки для підтримки здоров’я та розвитку дитини.

Однак важливі для розвитку дитини холін і йод далеко не завжди входять до складу цих вітамінно-мінеральних комплексів.

Крім того, вони часто містяться в менших концентраціях, ніж вказують виробники.

Дослідників також насторожує наявність токсичних домішок, особливо кадмію, у проаналізованих препаратах.

В цілому, результати показали значну невідповідність між заявленим на упаковці та фактичним складом вітамінних комплексів для вагітних.

Вчені закликали посилити контроль з боку наглядових органів у цій сфері.