Специалисты по фармацевтике и медицине Университета Колорадо провели проверку около 50 витаминно-минеральных комплексов для беременных женщин, выявив не только соответствие заявленному составу, но и токсичные вещества, в частности, мышьяк и свинец.
Главные тезисы
- Исследование специалистов из Университета Колорадо показало выявление токсичных веществ, включая мышьяк и свинец, в некоторых витаминных комплексах для беременных.
- Многие витаминные комплексы не содержат необходимых для развития ребенка холина и йода в соответствующих дозах, что может привести к негативным последствиям.
- Увеличение потребления холина в период беременности благоприятно сказывается на развитии мозга у детей, поэтому важно следить за соответствием дозировки витаминов.
- Большинство изученных витаминных комплексов для беременных не соответствовали заявленному составу на упаковке, что подчеркивает необходимость усиления контроля со стороны надзорных органов.
- Результаты анализов показали наличие превышения токсичных веществ, таких как мышьяк, свинец и кадмий, в некоторых витаминных комплексах, что подчеркивает необходимость повышения качества и безопасности препаратов для беременных.
Что известно об обнаружении опасных веществ в витаминных комплексах для беременных
Отмечается , что в рамках исследования американские специалисты проверяли витамины для беременных на соответствие по дозировке холина и йода, содержание которых раньше почти не оценивалось.
Было проанализировано наличие вредных компонентов, включая мышьяк, свинец и кадмий.
Исследователи проверили 32 безрецептурных и 15 рецептурных комплексов, приобретенных в онлайн-магазинах и аптеках США в период с августа по октябрь 2022 года.
В ходе прошлых исследований в витаминных препаратах уже находились различия между указанным и фактическим содержанием некоторых важных ингредиентов, таких как фолиевая кислота, железо, витамины A, B6, C и E.
Что выявили результаты анализов
По результатам анализов, в семи комплексах уровень мышьяка превышал 2,5 микрограмма на суточную дозу, являющуюся лимитом, установленным некоммерческой организацией United States Pharmacopeia (USP), отвечающей за стандарты качества фармацевтических препаратов и диетических добавок.
В двух образцах было обнаружено превышение по содержанию свинца, а в 13 — по кадмию, где допустимый уровень по стандартам USP составляет 0,5 микрограмма.
При этом специалисты установили, что необходимый для нормального развития головного и спинного мозга ребенка холин, также предотвращающий появление дефектов, содержался лишь в 12 из 47 изученных продуктов.
При этом только у пяти из них его количество соответствовало заявленным.
Рекомендованная суточная доза холина для беременных составляет 450 и 550 мг соответственно. Клинические исследования показывают, что увеличение потребления холина в период беременности связано с положительным влиянием на развитие мозга у детей.
Рекомендованная суточная доза холина для беременных составляет 450 и 550 мг соответственно. Клинические исследования показывают, что увеличение употребления холина в период беременности связано с положительным влиянием на развитие мозга у детей.
Из 25 изученных комплексов с йодом только у четырех он был в указанной на упаковке дозе, в большинстве же случаев уровень йода оказался ниже.
По словам авторов исследования, большое количество беременных женщин принимают витаминные и минеральные добавки для поддержания здоровья и развития ребенка.
Однако важные для развития ребенка холин и иод далеко не всегда входят в состав этих витаминно-минеральных комплексов.
Кроме того, они часто содержатся в меньших концентрациях, чем указывают изготовители.
Исследователей также настораживает наличие токсичных примесей, особенно кадмия, в проанализированных препаратах.
В целом результаты показали значительное несоответствие между заявленным на упаковке и фактическим составом витаминных комплексов для беременных.
Ученые призвали усилить контроль со стороны надзорных органов в данной сфере.
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