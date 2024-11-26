Специалисты по фармацевтике и медицине Университета Колорадо провели проверку около 50 витаминно-минеральных комплексов для беременных женщин, выявив не только соответствие заявленному составу, но и токсичные вещества, в частности, мышьяк и свинец.

Что известно об обнаружении опасных веществ в витаминных комплексах для беременных

Отмечается , что в рамках исследования американские специалисты проверяли витамины для беременных на соответствие по дозировке холина и йода, содержание которых раньше почти не оценивалось.

Было проанализировано наличие вредных компонентов, включая мышьяк, свинец и кадмий.

Беременная женщина

Исследователи проверили 32 безрецептурных и 15 рецептурных комплексов, приобретенных в онлайн-магазинах и аптеках США в период с августа по октябрь 2022 года.

В ходе прошлых исследований в витаминных препаратах уже находились различия между указанным и фактическим содержанием некоторых важных ингредиентов, таких как фолиевая кислота, железо, витамины A, B6, C и E.

Что выявили результаты анализов

По результатам анализов, в семи комплексах уровень мышьяка превышал 2,5 микрограмма на суточную дозу, являющуюся лимитом, установленным некоммерческой организацией United States Pharmacopeia (USP), отвечающей за стандарты качества фармацевтических препаратов и диетических добавок.

В двух образцах было обнаружено превышение по содержанию свинца, а в 13 — по кадмию, где допустимый уровень по стандартам USP составляет 0,5 микрограмма.

При этом специалисты установили, что необходимый для нормального развития головного и спинного мозга ребенка холин, также предотвращающий появление дефектов, содержался лишь в 12 из 47 изученных продуктов.

При этом только у пяти из них его количество соответствовало заявленным.

Рекомендованная суточная доза холина для беременных составляет 450 и 550 мг соответственно. Клинические исследования показывают, что увеличение потребления холина в период беременности связано с положительным влиянием на развитие мозга у детей.

Рекомендованная суточная доза холина для беременных составляет 450 и 550 мг соответственно. Клинические исследования показывают, что увеличение употребления холина в период беременности связано с положительным влиянием на развитие мозга у детей.

Из 25 изученных комплексов с йодом только у четырех он был в указанной на упаковке дозе, в большинстве же случаев уровень йода оказался ниже.

По словам авторов исследования, большое количество беременных женщин принимают витаминные и минеральные добавки для поддержания здоровья и развития ребенка.

Однако важные для развития ребенка холин и иод далеко не всегда входят в состав этих витаминно-минеральных комплексов.

Кроме того, они часто содержатся в меньших концентрациях, чем указывают изготовители.

Исследователей также настораживает наличие токсичных примесей, особенно кадмия, в проанализированных препаратах.

В целом результаты показали значительное несоответствие между заявленным на упаковке и фактическим составом витаминных комплексов для беременных.

Ученые призвали усилить контроль со стороны надзорных органов в данной сфере.