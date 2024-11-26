Американские исследователи заявили об опасности витаминов для беременных
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Американские исследователи заявили об опасности витаминов для беременных

Витамины для беременных
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Источник:  online.ua

Специалисты по фармацевтике и медицине Университета Колорадо провели проверку около 50 витаминно-минеральных комплексов для беременных женщин, выявив не только соответствие заявленному составу, но и токсичные вещества, в частности, мышьяк и свинец.

Главные тезисы

  • Исследование специалистов из Университета Колорадо показало выявление токсичных веществ, включая мышьяк и свинец, в некоторых витаминных комплексах для беременных.
  • Многие витаминные комплексы не содержат необходимых для развития ребенка холина и йода в соответствующих дозах, что может привести к негативным последствиям.
  • Увеличение потребления холина в период беременности благоприятно сказывается на развитии мозга у детей, поэтому важно следить за соответствием дозировки витаминов.
  • Большинство изученных витаминных комплексов для беременных не соответствовали заявленному составу на упаковке, что подчеркивает необходимость усиления контроля со стороны надзорных органов.
  • Результаты анализов показали наличие превышения токсичных веществ, таких как мышьяк, свинец и кадмий, в некоторых витаминных комплексах, что подчеркивает необходимость повышения качества и безопасности препаратов для беременных.

Что известно об обнаружении опасных веществ в витаминных комплексах для беременных

Отмечается , что в рамках исследования американские специалисты проверяли витамины для беременных на соответствие по дозировке холина и йода, содержание которых раньше почти не оценивалось.

Было проанализировано наличие вредных компонентов, включая мышьяк, свинец и кадмий.

Американские специалисты обнаружили опасность в витаминах для беременных
Беременная женщина

Исследователи проверили 32 безрецептурных и 15 рецептурных комплексов, приобретенных в онлайн-магазинах и аптеках США в период с августа по октябрь 2022 года.

В ходе прошлых исследований в витаминных препаратах уже находились различия между указанным и фактическим содержанием некоторых важных ингредиентов, таких как фолиевая кислота, железо, витамины A, B6, C и E.

Что выявили результаты анализов

По результатам анализов, в семи комплексах уровень мышьяка превышал 2,5 микрограмма на суточную дозу, являющуюся лимитом, установленным некоммерческой организацией United States Pharmacopeia (USP), отвечающей за стандарты качества фармацевтических препаратов и диетических добавок.

В двух образцах было обнаружено превышение по содержанию свинца, а в 13 — по кадмию, где допустимый уровень по стандартам USP составляет 0,5 микрограмма.

При этом специалисты установили, что необходимый для нормального развития головного и спинного мозга ребенка холин, также предотвращающий появление дефектов, содержался лишь в 12 из 47 изученных продуктов.

При этом только у пяти из них его количество соответствовало заявленным.

Рекомендованная суточная доза холина для беременных составляет 450 и 550 мг соответственно. Клинические исследования показывают, что увеличение потребления холина в период беременности связано с положительным влиянием на развитие мозга у детей.

Рекомендованная суточная доза холина для беременных составляет 450 и 550 мг соответственно. Клинические исследования показывают, что увеличение употребления холина в период беременности связано с положительным влиянием на развитие мозга у детей.

Из 25 изученных комплексов с йодом только у четырех он был в указанной на упаковке дозе, в большинстве же случаев уровень йода оказался ниже.

По словам авторов исследования, большое количество беременных женщин принимают витаминные и минеральные добавки для поддержания здоровья и развития ребенка.

Однако важные для развития ребенка холин и иод далеко не всегда входят в состав этих витаминно-минеральных комплексов.

Кроме того, они часто содержатся в меньших концентрациях, чем указывают изготовители.

Исследователей также настораживает наличие токсичных примесей, особенно кадмия, в проанализированных препаратах.

В целом результаты показали значительное несоответствие между заявленным на упаковке и фактическим составом витаминных комплексов для беременных.

Ученые призвали усилить контроль со стороны надзорных органов в данной сфере.

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