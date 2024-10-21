Науковці з Лабораторії Джесона й Університету Буффало у США виявили, що стародавні люди вживали вуглеводи у їжу, а не тільки білки, ще сотні тисяч років тому, що вплинуло на подальший процес еволюції.

Як дієта з вуглеводів вплинула на еволюцію пращурів сучасної людини

Зазначається, що дослідники вивчили ДНК 68 стародавніх людей і, зокрема, відслідкували еволюцію гена AMY1, який полегшує перетравлення крохмалю в організмі людини шляхом розщеплення на прості цукри.

Ця здатність дозволяє людям вживати серед іншого картоплю, рис та хліб. У сучасної людини існує кілька копій гена AMY1, однак у кожної особи своя унікальна кількість копій цього гена.

Науковці з’ясували, що ще 45 тис років тому мисливці-збирачі, що жили до запровадження базового сільського господарства, мали зазвичай від 4 до 8 копій гена AMY1.

Первісна людина

Кілька копій цього гена були виявлені також у неандертальців і денисівців.

Американські вчені підкреслюють, що у людини було більше однієї копії AMY1 ще 800 тис років тому.

Науковці поки не можуть точно встановити, коли саме почалось дублювання цього гена, однак, скоріш за все, це сталось випадково.

За словами авторів дослідження, копіювання цього гену дозволило людям перейти від виключно білкового харчування до споживання продуктів з вуглеводами, що сприяло виживанню у різноманітних і доволі екстремальних умовах.

За результатами аналізів дослідники з’ясували, що кількість копій гена AMY1 значно зросла в організмі людини протягом останніх 4 тис років.

Що сприяло переходу людини на дієту з вуглеводів

На думку вчених, збільшення копій цього гена в організмі людини було продиктовано природним відбором, оскільки виживання залежало від адаптації до того чи іншого раціону харчування.

Науковці висувають нову гіпотезу того, що саме вуглеводи, а не білки забезпечили достатню енергію для того, щоб людський мозок збільшився з часом.

Автори виявили, що збільшена кількість копій гена, що призводить до більшої здатності розщеплювати крохмаль, могла з’явитися за сотні тисяч років до неандертальців або денисівців. Вони також більше вірять у те, що крохмаль перетворився на прості цукри, щоб підживлювати швидкий розвиток мозку під час еволюції людини, — пояснює доцент кафедри антропології Університету Арканзасу Тейлор Гермес. Поширити

У той же час доцент кафедри соціальних наук і антропології Гарвардського університету Крістіна Воріннер зазначила, що точно встановити, які гени змінювались із часом у популяціях нащих пращурів, дуже важко.