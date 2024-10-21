Ученые из Лаборатории Джессона и Университета Буффало в США обнаружили, что древние люди употребляли углеводы в пищу, а не только белки, еще сотни тысяч лет назад, что повлияло на дальнейший процесс эволюции.

Как диета из углеводов повлияла на эволюцию предков современного человека

Отмечается, что исследователи изучили ДНК 68 древних людей и, в частности, отследили эволюцию гена AMY1, облегчающего переваривание крахмала в человеческом организме путем расщепления на простые сахара.

Эта способность позволяет людям употреблять среди прочего картофель, рис и хлеб. У современного человека существует несколько копий гена AMY1, однако у каждого человека свое уникальное количество копий этого гена.

Ученые выяснили, что еще 45 тыс. лет назад охотники-собиратели, жившие до введения базового сельского хозяйства, имели обычно от 4 до 8 копий гена AMY1.

Первобытный человек

Несколько копий этого гена были обнаружены также у неандертальцев и денисовцев.

Американские ученые подчеркивают, что у человека было больше одной копии AMY1 еще 800 тыс. лет назад.

Ученые пока не могут точно установить, когда началось дублирование этого гена, однако, скорее всего, это произошло случайно.

По словам авторов исследования, копирование этого гена позволило людям перейти от исключительно белкового питания к потреблению продуктов с углеводами, что способствовало выживанию в различных и достаточно экстремальных условиях.

По результатам анализов исследователи выяснили, что количество копий гена AMY1 значительно возросло в организме человека за последние 4 тыс. лет.

Что способствовало переходу человека на диету из углеводов

По мнению ученых, увеличение копий этого гена в организме человека было продиктовано естественным отбором, поскольку выживаемость зависела от адаптации к тому или иному рациону питания.

Ученые выдвигают новую гипотезу о том, что именно углеводы, а не белки обеспечили достаточную энергию для того, чтобы человеческий мозг увеличился со временем.

Авторы обнаружили, что увеличенное количество копий гена, приводящее к большей способности расщеплять крахмал, могло появиться за сотни тысяч лет до неандертальцев или денисовцев. Они также больше верят в то, что крахмал превратился в простые сахара, чтобы подпитывать быстрое развитие мозга во время эволюции человека, — объясняет доцент кафедры антропологии Университета Арканзаса Тейлор Гермес. Поделиться

В то же время доцент кафедры социальных наук и антропологии Гарвардского университета Кристина Вориннер отметила, что точно установить, какие гены изменялись со временем в популяциях наших предков, очень тяжело.