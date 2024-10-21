Американские ученые назвали одну из причин эволюции человека
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Американские ученые назвали одну из причин эволюции человека

Неандертальцы
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Источник:  Science

Ученые из Лаборатории Джессона и Университета Буффало в США обнаружили, что древние люди употребляли углеводы в пищу, а не только белки, еще сотни тысяч лет назад, что повлияло на дальнейший процесс эволюции.

Главные тезисы

  • Употребление углеводов древними людьми способствовало эволюции гена AMY1, облегчающего переваривание крахмала.
  • Переход на диету из углеводов сделал возможным увеличение человеческого мозга и повысил выживаемость.
  • Исследования показывают, что увеличение копий гена AMY1 было результатом естественного отбора и адаптации к рациону питания.
  • Ученые выдвигают гипотезу о том, что именно углеводы, а не белки, обеспечили энергию для увеличения мозга в ходе эволюции.
  • Результаты генетических исследований подтверждают важность диеты и роли генов в процессе развития современного человека.

Как диета из углеводов повлияла на эволюцию предков современного человека

Отмечается, что исследователи изучили ДНК 68 древних людей и, в частности, отследили эволюцию гена AMY1, облегчающего переваривание крахмала в человеческом организме путем расщепления на простые сахара.

Эта способность позволяет людям употреблять среди прочего картофель, рис и хлеб. У современного человека существует несколько копий гена AMY1, однако у каждого человека свое уникальное количество копий этого гена.

Ученые выяснили, что еще 45 тыс. лет назад охотники-собиратели, жившие до введения базового сельского хозяйства, имели обычно от 4 до 8 копий гена AMY1.

Предки современного человека эволюционировали благодаря переходу на еду с углеводами
Первобытный человек

Несколько копий этого гена были обнаружены также у неандертальцев и денисовцев.

Американские ученые подчеркивают, что у человека было больше одной копии AMY1 еще 800 тыс. лет назад.

Ученые пока не могут точно установить, когда началось дублирование этого гена, однако, скорее всего, это произошло случайно.

По словам авторов исследования, копирование этого гена позволило людям перейти от исключительно белкового питания к потреблению продуктов с углеводами, что способствовало выживанию в различных и достаточно экстремальных условиях.

По результатам анализов исследователи выяснили, что количество копий гена AMY1 значительно возросло в организме человека за последние 4 тыс. лет.

Что способствовало переходу человека на диету из углеводов

По мнению ученых, увеличение копий этого гена в организме человека было продиктовано естественным отбором, поскольку выживаемость зависела от адаптации к тому или иному рациону питания.

Ученые выдвигают новую гипотезу о том, что именно углеводы, а не белки обеспечили достаточную энергию для того, чтобы человеческий мозг увеличился со временем.

Авторы обнаружили, что увеличенное количество копий гена, приводящее к большей способности расщеплять крахмал, могло появиться за сотни тысяч лет до неандертальцев или денисовцев. Они также больше верят в то, что крахмал превратился в простые сахара, чтобы подпитывать быстрое развитие мозга во время эволюции человека, — объясняет доцент кафедры антропологии Университета Арканзаса Тейлор Гермес.

В то же время доцент кафедры социальных наук и антропологии Гарвардского университета Кристина Вориннер отметила, что точно установить, какие гены изменялись со временем в популяциях наших предков, очень тяжело.

Мы знаем, что изменения в питании играли центральную роль в эволюции человека… Но реконструировать события, произошедшие тысячи, сотни тысяч и даже миллионы лет назад, сложно. Поиски геномов в этом исследовании помогают наконец-то определить время для некоторых из этих основных вех и раскрывает интересные подсказки по поводу длительной любви человечества к крахмалу, — подчеркнула Вориннер.

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