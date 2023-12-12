Американський літак F-16 розбився біля берегів Південної Кореї
Категорія
Світ
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Американський літак F-16 розбився біля берегів Південної Кореї

F-16
Джерело:  Reuters

Американський винищувач F-16 розбився у Жовтому морі біля берегів Південної Кореї у понеділок увечері, 11 грудня, під час тренувального польоту.

Американський літак F-16 розбився біля берегів Південної Кореї

Повідомляється, що пілот вирішив катапультуватися після "надзвичайної ситуації в польоті".

Незабаром після пригоди пілот був врятований у Жовтому морі південнокорейською береговою охороною та повернуто на авіабазу Кунсан. У ВПС США заявили, що причини інциденту з'ясовуються.

Командир підрозділу полковник Метью Гетке висловив подяку береговій охороні Південної Кореї за порятунок пілота та зазначив, що той перебуває у хорошому стані.

Авіабаза, розташована у місті Кунсан на західному узбережжі Південної Кореї, є однією з двох основних авіабаз, що використовуються американськими військовими у країні.

Аварії американських військових літаків

Нагадаємо, що 30 листопада конвертоплан V-22 Osprey армії США, на борту якого перебували шестеро людей, впав у море на заході Японії, внаслідок чого загинув щонайменше один член екіпажу, стан решти невідомий.

У серпні американський Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у рамках військових навчань, внаслідок чого загинули троє американських морських піхотинців.

Також у травні винищувач F-18 ВПС США розбився під час показового польоту на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватись.

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Категорія
Україна
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