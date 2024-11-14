Через спричинену змінами клімату аномальну спеку цьогоріч у Греції загинули майже всі мідії, що відчутно вдарило по туристичній галузі країни.

Як Греція залишилась без мідій через аномальну спеку

Протягом кількох останніх років Греція потерпає від аномальної спеки, посух, лісових пожеж, повеней та злив.

Через це власники закладів харчування у Греції змушені були прибрати з меню популярну в туристів страву з мідій.

За інформацією журналістів видання, вже вдруге за останні 3 роки через аномальну спеку майже на 90% впали показники збору мідій у північній Греції.

Очікується, що наступний рік також буде невдалим для розведення мідій.

Вирощування мідій

Греція особливо схильна до зміни клімату, яка цьогоріч призвела до місяців температур, вищих за середні, посухи та лісових пожеж. Через це постраждало багато сільськогосподарських культур, включно з каштанами, яблуками і вишнями.

За словами науковців, екстремальна спека може призвести до серйозних збитків підприємців у Греції, які займаються вирощуванням морепродуктів.

У липні 2024 року на країну насунула серія хвиль тепла, через що температура моря в затоці Термаїкос, її основному районі виробництва мідій, упродовж кількох днів перевищувала 30 градусів Цельсія — а це занадто спекотно для виживання мідій.

Це показує навіть найбільш скептично налаштованим, що кліматична криза вже тут. Ми дуже близькі до краху вирощування мідій у Греції, тому держава повинна підтримати місцевих фермерів, — зазначає біолог та фахівець з морських екосистем Костас Кукарас. Поширити

Що відомо про серйозну економічну кризу у Греції на тлі глобального потепління

Як зазначають представники Грецької організації виробників аквакультури, обсяг вирощування їстівних водних організмів у Греції у 2021 році склав понад 619 млн євро, що є третім показником у Європі після Франції та Іспанії.

Вона входить до числа основних виробників середземноморських мідій у Європі та експортує майже 20 тисяч тонн, які щорічно вирощують малі сімейні підприємства.

Ми боїмося. Якщо це повториться наступного року, ми всі поїдемо, і все, що я зробив як фермер за останні 30 років, буде втрачено, — пояснює грецький фермер, що вирощує мідії в невеликому містечку Кіміна, Сотіріс Царос. Поширити