Через спричинену змінами клімату аномальну спеку цьогоріч у Греції загинули майже всі мідії, що відчутно вдарило по туристичній галузі країни.
Головні тези:
- Загибель мідій у Греції через аномальну спеку суттєво ударила по туристичній галузі країни.
- Сільськогосподарські культури Греції, у тому числі мідії, постраждали від екстремальної спеки та змін клімату.
- Аномальна спека спровокувала масову загибель мідій у Греції, піддаючи під загрозу вирощування цієї популярної морської страви.
- Грецькі фермери зазнають серйозних збитків внаслідок кризової ситуації з вирощуванням мідій, і вимагають державної підтримки.
- Подальша екологічна криза може призвести до повного краху аквафермерської галузі в Греції, що породжує серйозні економічні труднощі для країни.
Як Греція залишилась без мідій через аномальну спеку
Протягом кількох останніх років Греція потерпає від аномальної спеки, посух, лісових пожеж, повеней та злив.
Через це власники закладів харчування у Греції змушені були прибрати з меню популярну в туристів страву з мідій.
За інформацією журналістів видання, вже вдруге за останні 3 роки через аномальну спеку майже на 90% впали показники збору мідій у північній Греції.
Очікується, що наступний рік також буде невдалим для розведення мідій.
Греція особливо схильна до зміни клімату, яка цьогоріч призвела до місяців температур, вищих за середні, посухи та лісових пожеж. Через це постраждало багато сільськогосподарських культур, включно з каштанами, яблуками і вишнями.
За словами науковців, екстремальна спека може призвести до серйозних збитків підприємців у Греції, які займаються вирощуванням морепродуктів.
У липні 2024 року на країну насунула серія хвиль тепла, через що температура моря в затоці Термаїкос, її основному районі виробництва мідій, упродовж кількох днів перевищувала 30 градусів Цельсія — а це занадто спекотно для виживання мідій.
Що відомо про серйозну економічну кризу у Греції на тлі глобального потепління
Як зазначають представники Грецької організації виробників аквакультури, обсяг вирощування їстівних водних організмів у Греції у 2021 році склав понад 619 млн євро, що є третім показником у Європі після Франції та Іспанії.
Вона входить до числа основних виробників середземноморських мідій у Європі та експортує майже 20 тисяч тонн, які щорічно вирощують малі сімейні підприємства.
Більшість із дрібних грецьких аквафермерів опинилися на межі розорення. Вони домагаються державної компенсації для погашення боргів, тоді як інші шукають нову роботу.
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