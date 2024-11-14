Из-за вызванной изменениями климата аномальной жары в Греции погибли почти все мидии, что ощутимо ударило по туристической отрасли страны.
Главные тезисы
- Аномальная жара в Греции привела к гибели почти всех мидий, что серьезно подорвало туристическую отрасль страны.
- Экстремальная жара и изменение климата вызвали кризис в выращивании мидий в Греции, ставя под угрозу аквафермерскую отрасль.
- Гибель мидий оказывает серьезное влияние на экономику Греции, оставляя фермеров без средств к существованию и вынуждая искать дополнительную поддержку.
- Урожай мидий в Греции упал на 90% из-за жары, а последующий период также предвещает трудности для отрасли.
- Фермеры, занимающиеся выращиванием мидий в Греции, сталкиваются с угрозой разорения и требуют государственной помощи для предотвращения краха аквафермерской отрасли.
Как Греция осталась без мидий из-за аномальной жары
На протяжении последних лет Греция страдает от аномальной жары, засух, лесных пожаров, наводнений и ливней.
Поэтому владельцы заведений питания в Греции вынуждены были убрать из меню популярное у туристов блюдо из мидий.
По информации журналистов издания, уже второй раз за последние 3 года из-за аномальной жары почти на 90% упали показатели сбора мидий в северной Греции.
Ожидается, что следующий год также будет неудачным для разведения мидий.
Греция особенно подвержена изменению климата, которая в этом году привела к месяцам температур выше средних, засухи и лесных пожаров. Из-за этого пострадало много сельскохозяйственных культур, включая каштаны, яблоки и вишни.
По словам ученых, экстремальная жара может привести к серьезным убыткам предпринимателей в Греции, которые занимаются выращиванием морепродуктов.
В июле 2024 года на страну надвинулась серия волн тепла, из-за чего температура моря в заливе Термаикос, ее основном районе производства мидий, несколько дней превышала 30 градусов Цельсия — а это слишком жарко для выживания мидий.
Что известно о серьезном экономическом кризисе в Греции на фоне глобального потепления
Как отмечают представители Греческой организации производителей аквакультуры, объем выращивания съедобных водных организмов в Греции в 2021 году составил более 619 млн. евро, что является третьим показателем в Европе после Франции и Испании.
Она входит в число основных производителей средиземноморских мидий в Европе и экспортирует около 20 тысяч тонн, которые ежегодно выращивают малые семейные предприятия.
Большинство из мелких греческих аквафермеров оказались на грани разорения. Они добиваются государственной компенсации для погашения долгов, в то время как другие ищут новую работу.
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