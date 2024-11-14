Из-за вызванной изменениями климата аномальной жары в Греции погибли почти все мидии, что ощутимо ударило по туристической отрасли страны.

Как Греция осталась без мидий из-за аномальной жары

На протяжении последних лет Греция страдает от аномальной жары, засух, лесных пожаров, наводнений и ливней.

Поэтому владельцы заведений питания в Греции вынуждены были убрать из меню популярное у туристов блюдо из мидий.

По информации журналистов издания, уже второй раз за последние 3 года из-за аномальной жары почти на 90% упали показатели сбора мидий в северной Греции.

Ожидается, что следующий год также будет неудачным для разведения мидий.

Выращивание мидий

Греция особенно подвержена изменению климата, которая в этом году привела к месяцам температур выше средних, засухи и лесных пожаров. Из-за этого пострадало много сельскохозяйственных культур, включая каштаны, яблоки и вишни.

По словам ученых, экстремальная жара может привести к серьезным убыткам предпринимателей в Греции, которые занимаются выращиванием морепродуктов.

В июле 2024 года на страну надвинулась серия волн тепла, из-за чего температура моря в заливе Термаикос, ее основном районе производства мидий, несколько дней превышала 30 градусов Цельсия — а это слишком жарко для выживания мидий.

Это показывает даже наиболее скептически настроенным, что климатический кризис уже здесь. Мы очень близки к краху выращивания мидий в Греции, поэтому государство должно поддержать местных фермеров, отмечает биолог и специалист по морским экосистемам Костас Кукарас. Поделиться

Что известно о серьезном экономическом кризисе в Греции на фоне глобального потепления

Как отмечают представители Греческой организации производителей аквакультуры, объем выращивания съедобных водных организмов в Греции в 2021 году составил более 619 млн. евро, что является третьим показателем в Европе после Франции и Испании.

Она входит в число основных производителей средиземноморских мидий в Европе и экспортирует около 20 тысяч тонн, которые ежегодно выращивают малые семейные предприятия.

Мы боимся. Если это повторится в следующем году, мы все поедем, и все, что я сделал как фермер за последние 30 лет, будет потеряно, — объясняет греческий фермер, выращивающий мидии в небольшом городке Кимина, Сотирис Царос. Поделиться