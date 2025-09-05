Антон Шухнін: Мережа "Доміно" передала допомогу дітям понад 100 сімей ВПО

Мережа «Доміно» передала допомогу до нового навчального року дітям з сімей ВПО, щоб підтримати їх.
Головні тези:
- Мережа 'Доміно' допомагає дітям з сімей військово-полонених, надсилаючи шкільне приладдя до нового навчального року.
- Антон Шухнін вважає, що допомога постраждалим від війни та військовим є громадським обов'язком.
- У магазинах мережі зароблені кошти витрачаються на благодійність, включаючи посилання допомоги розвідникам та ЗСУ.
- Акції Антона Шухніна спрямовані на підтримку захисників та постраждалих від війни, підкреслюючи соціальну відповідальність бізнесу.
- Допомога військовим і цивільним - це не благодійність, а громадянський обов'язок, який виконує мережа 'Доміно' на практиці.
Власник мережі Антон Шухнін повідомив, що допомогу отримали понад 100 родин. Про це він розповів у Facebook.
«Мережа DOMINO допомагає не лише військовим, але й цивільним людям, що постраждали від війни. Разом з дружиною приїхали до одного з гуртожитків, де живуть сім'ї переселенців з дітьми. Люди з окупованих територій Херсонщини, Луганщини, Запоріжжя. Привезли малечі подарунки до нового навчального року. Війна забрала у них дім, але не повинна забрати дитинство», – написав Антон Шухнін.
Він повідомив, що набори до 1 вересня складаються з рюкзаку, канцелярських товарів та іншого шкільного приладдя.
Власник мережі DOMINO упевнений, що допомога тим, хто постраждав від війни, а також військовим – це громадянський обов’язок соціально відповідального бізнесу.
Нагадаємо, раніше Антон Шухнін передав розвідникам позашляховик для виконання бойових завдань. Він був придбаний на кошти магазинів мережі, зароблені на День прапора та День Незалежності. Власник DOMINO закликав бізнес підтримати ініціативу і направляти частину прибутку на допомогу ЗСУ.