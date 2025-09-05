Антон Шухнин: Сеть "Домино" передала помощь детям более 100 семей ВПО

Сеть «Домино» передала помощь к новому учебному году детям из семей ВПО, чтобы поддержать их.

Владелец сети Антон Шухнин сообщил, что помощь получили более 100 семей. Об этом он рассказал в Facebook.

«Сеть DOMINO помогает не только военным, но и гражданским людям, пострадавшим от войны. Вместе с женой приехали в одно из общежитий, где живут семьи переселенцев с детьми. Люди с оккупированных территорий Херсона, Луганска, Запорожья. Привезли малыши подарки к новому учебному году. Война забрала у них дом, но не должна унести детство», – написал Антон Шухнин.

Он сообщил , что наборы до 1 сентября состоят из рюкзака, канцелярских товаров и других школьных принадлежностей.

Владелец сети DOMINO уверен, что помощь пострадавшим от войны, а также военным – это гражданская обязанность социально ответственного бизнеса.

Сегодня наши защитники делают все возможное, чтобы вернуть мир на нашу землю. А наша задача, как ответственного бизнеса, помогать защитникам – сдерживать врага и гражданским – пережить тяжелые времена и дождаться возвращения домой. Помощь – это не благотворительность, а наша гражданская обязанность», - подчеркнул Шухнин. Поделиться

Напомним, ранее Антон Шухнин передал разведчикам внедорожник для выполнения боевых задач. Он был приобретен на средства магазинов сети, заработанные в День флага и День Независимости. Владелец DOMINO призвал бизнес поддержать инициативу и направлять часть прибыли в помощь ВСУ.