Як автоматизація в університеті сприяє його розвитку на всіх рівнях та чому вона є вкрай важливою для ефективної організації роботи Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ), а також інших українських вишів уже зараз, пояснив в етері телеканалу “Перший Західний” проректор ЛНУ Віталій Кухарський.
Головні тези:
- Міносвіти України у пріоритетах розвитку вищої освіти пропонує індивідуалізацію здобуття вищої освіти, персоналізацію освітніх траєкторій студентів, і це є трендом інтеграції в європейський освітній простір — зазначив Віталій Кухарський.
- Проректор ЛНУ розкрив роль автоматизації та децентралізації у головних сферах діяльності університетів.
- Віталій Кухарський впевнений, що для того, щоб люди на місцях мали мотивацію, потрібно реалізувати реформу децентралізації управління та фінансів в ЛНУ якнайшвидше.
- Проректор ЛНУ звертає увагу, що національний ВНЗ — це занадто складна структура, щоб тримати всі кошти в одних руках.
Віталій Кухарський наголошує, що автоматизація сьогодні — це комплексне питання для ЛНУ, яке передбачає залучення не лише фінансування від бізнесу, а і державних коштів на конкурсній основі.
Кухарський впевнений, що для того, щоб люди на місцях мали мотивацію, потрібно реалізувати реформу децентралізації в ЛНУ якнайшвидше.
Це дозволить кожному факультету мотивувати своїх працівників і досягати найкращих результатів у рейтингу.
За словами Віталія Кухарського, переваги автоматизації та децентралізації ЛНУ стосуються усіх аспектів діяльності університету.
Він звертає увагу на те, що національний ВНЗ — це занадто складна структура, щоб тримати все в одних руках.
Нагадаємо, Віталій Михайлович Кухарський — проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, кандидат фізико-математичних наук Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри прикладної математики, один із засновників та член правління громадської організації «Лабораторія Ідей.
Він є експертом у сфері цифрової трансформації вищої освіти, інноваційних освітніх технологій, міжнародної співпраці, розбудови та зміцненні інституційного потенціалу.