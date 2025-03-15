Як автоматизація в університеті сприяє його розвитку на всіх рівнях та чому вона є вкрай важливою для ефективної організації роботи Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ), а також інших українських вишів уже зараз, пояснив в етері телеканалу “Перший Західний” проректор ЛНУ Віталій Кухарський.

Віталій Кухарський наголошує, що автоматизація сьогодні — це комплексне питання для ЛНУ, яке передбачає залучення не лише фінансування від бізнесу, а і державних коштів на конкурсній основі.

Насправді зараз є дуже правильні ініціативи Міністерства освіти, які мають на меті впровадження формульного розподілу. На практиці цей розподіл передбачає, що університети України мають обіймати відповідні місця в рейтингах. А ми (ЛНУ — ред.) маємо зробити все, щоб бути максимально високо у цих рейтингах, щоб отримати десятки мільйонів гривень через цей формульний розподіл. Адже це може бути ще одним із джерел фінансування університету. Віталій Кухарський Проректор ЛНУ

Кухарський впевнений, що для того, щоб люди на місцях мали мотивацію, потрібно реалізувати реформу децентралізації в ЛНУ якнайшвидше.

Це дозволить кожному факультету мотивувати своїх працівників і досягати найкращих результатів у рейтингу.

Тобто мотиваційний фонд, який ми зараз маємо (або не маємо) в кінці року — ми повинні вже на початку року надавати керівництву факультету, щоб було зрозуміло всім: якщо працівники матимуть певні досягнення, то вони будуть фінансово мотивовані. Поширити

За словами Віталія Кухарського, переваги автоматизації та децентралізації ЛНУ стосуються усіх аспектів діяльності університету.

Він звертає увагу на те, що національний ВНЗ — це занадто складна структура, щоб тримати все в одних руках.

Наведу вам такі приклади, над якими зазвичай не замислюється типовий громадянин розмірковуючи про університет. Всі думають, що тут займаються лише наукою чи освітою. Але по факту ЛНУ займається поселенням декількох тисяч студентів, має величезний спорткомплекс, сім музеїв… Завдяки децентралізації, до речі, музеї зможуть на себе заробляти. Якщо вони матимуть свої субрахунки, тоді точно будуть заробляти на себе значно ефективніше. Віталій Кухарський Проректор ЛНУ

Нагадаємо, Віталій Михайлович Кухарський — проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, кандидат фізико-математичних наук Львівського національного університету імені Івана Франка, доцент кафедри прикладної математики, один із засновників та член правління громадської організації «Лабораторія Ідей.