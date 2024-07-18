Біомаркери життя. Вчені зробили революційне відкриття на Венері

Науковці виявили у хмарах Венери ознаки фосфіну та аміаку. Ці гази є біомаркерами життя.

Чи має Венера форми життя

Попри те, що умови на Венері є одними з найгарячіших, астрономи знайшли мікроелементи, які можуть вказувати на наявність форм життя.

Вчені зазначають, що так звані біосигнатурні гази не є гарантією існування позаземного життя. Однак це відкриття підвищує ймовірність того, що життя виникло та навіть процвітало в більш помірному минулому кліматі планети.

Можливо, якби Венера пройшла через теплу, вологу фазу в минулому. Тоді через стрімке глобальне потепління життя лишилось би лише у хмарах, — сказав доктор Дейв Клементс з Імперського коледжу Лондона, Поширити

Наразі поверхня Венери досягає приблизно 450°C. Цієї температури достатньо, щоб розплавити свинець і цинк. Атмосферний тиск — у 90 разів перевищує земний, і є хмари сірчаної кислоти.

Але приблизно за 50 км над поверхнею планети температура і тиск доволі близькі до умов на Землі. Вчені припускають, що тут можуть вижити витривалі мікроби.

У 2020 році астрономи вперше заявили, що знайшли на поверхні Венери фосфін. Тоді це викликало чимало суперечок.

Нині група вчених за допомогою телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) відстежувала концентрацію фосфору з плином часу на цій планеті. Вони з'ясували, що коливання цього газу відповідає циклу день-ніч на планеті.

Наші висновки свідчать про те, що коли атмосфера заливається сонячним світлом, фосфін руйнується. Все, що ми можемо сказати, це те, що фосфін є. Ми не знаємо, що його виробляє. Можливо, це хімія, яку ми не розуміємо, або життя. Поширити

Науковці також дослідили процес вироблення аміаку на Землі — його продукують промислові процеси або бактерії, що перетворюють азот. Присутність аміаку на Венері вчені наразі пояснюють атмосферними або геологічними явищами.

Навіть якщо ми підтвердимо обидві знахідки, вони не стануть доказом того, що ми знайшли цих чарівних мікробів і вони живуть там сьогодні, — додав астроном з Кардіффського університету професор Джейн Грівз.

Чому та як зникла вода на Венері

За новою теорією вчених, вода могла повністю зникнути на Венері внаслідок дисоціативної рекомбінації HCO+, або так званого “вибухового” парникового ефекту.

Венеру часто називають “сестрою” нашої Землі через схожі розміри та відстань до Сонця. Вона має щільну атмосферу, що складається з вуглекислого газу з хмарами сірчаної кислоти. Це дуже ускладнює проникнення сонячного світла до поверхні планети. Поширити

При цьому атмосфера Венери набагато щільніша і гарячіша за земну, а атмосферний тиск вищий приблизно в 92 рази. Це можна порівняти із перебуванням на глибині близько кілометра під водою.

Поверхня планети майже скрізь представляє безплідний скелястий ландшафт, який вкриває шар сірчаного пилу. Окрім цього поверхня планети вкрита тисячами вулканів, деякі з них залишаються активними.

Вода могла перебувати на планеті у вигляді великих океанів або водойм. Однак згодом сонячна радіація та численні виверження вулканів звільнили велику кількість вуглекислого газу.

Це могло спровокувати випаровування поверхневих вод, підвищення атмосферного тиску і подальше зростання екстремальних температур.