Биомаркеры жизни. Ученые совершили революционное открытие на Венере

Ученые обнаружили в облаках Венеры признаки фосфина и аммиака. Эти газы являются биомаркерами жизни.

Имеет ли Венера формы жизни

Несмотря на то, что условия на Венере являются одними из самых горячих, астрономы обнаружили микроэлементы, которые могут указывать на наличие форм жизни.

Ученые отмечают, что так называемые биосигнатурные газы не гарантируют существование внеземной жизни. Однако это открытие повышает вероятность того, что жизнь возникла и даже преуспевала в более умеренном прошлом климате планеты.

Возможно, если бы Венера прошла через теплую, влажную фазу в прошлом. Тогда из-за стремительного глобального потепления жизнь осталась бы только в облаках, — сказал доктор Дэйв Клементс из Имперского колледжа Лондона. Поделиться

В настоящее время поверхность Венеры достигает примерно 450°C. Этой температуры достаточно, чтобы расплавить свинец и цинк. Атмосферное давление в 90 раз превышает земное, и есть облака серной кислоты.

Но примерно в 50 км над поверхностью планеты температура и давление довольно близки к условиям на Земле. Ученые предполагают, что здесь могут выжить выносливые микробы.

В 2020 году астрономы впервые заявили, что обнаружили на поверхности Венеры фосфин. Тогда это вызвало множество споров.

В настоящее время группа ученых с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) отслеживала концентрацию фосфора с течением времени на этой планете. Они выяснили, что колебания этого газа соответствуют циклу день-ночь на планете.

Наши выводы свидетельствуют о том, что когда атмосфера заливается солнечным светом, фосфин рушится. Все, что мы можем сказать, это то, что есть фосфин. Мы не знаем, что его производит. Возможно, это химия, которую мы не понимаем или жизнь. Поделиться

Ученые также исследовали процесс выработки аммиака на Земле — его продуцируют промышленные процессы или бактерии, превращающие азот. Присутствие аммиака на Венере ученые объясняют атмосферными или геологическими явлениями.

Даже если мы подтвердим обе находки, они не станут доказательством того, что мы нашли этих волшебных микробов и живут там сегодня, — добавил астроном из Кардиффского университета профессор Джейн Гривз.

Почему и как исчезла вода на Венере

По новой теории ученых вода могла полностью исчезнуть на Венере вследствие диссоциативной рекомбинации HCO+, или так называемого «взрывного» парникового эффекта.

Венеру часто называют "сестрой" нашей Земли из-за схожих размеров и расстояний до Солнца. Она имеет плотную атмосферу, состоящую из углекислого газа с облаками серной кислоты. Это очень усложняет проникновение солнечного света к поверхности планеты. Поделиться

При этом атмосфера Венеры гораздо плотнее и горячее земной, а атмосферное давление выше примерно в 92 раза. Это можно сравнить с пребыванием на глубине около километра под водой.

Поверхность планеты почти везде представляет бесплодный скалистый ландшафт, покрывающий слой серной пыли. Кроме того, поверхность планеты покрыта тысячами вулканов, некоторые из них остаются активными.

Вода могла находиться на планете в виде больших океанов или водоемов. Однако впоследствии солнечная радиация и многочисленные извержения вулканов освободили большое количество углекислого газа.

Это могло спровоцировать испарение поверхностных вод, повышение атмосферного давления и рост экстремальных температур.