Биомаркеры жизни. Ученые совершили революционное открытие на Венере

Ученые обнаружили в облаках Венеры признаки фосфина и аммиака. Эти газы являются биомаркерами жизни.
Главные тезисы
- Открытие ученых на Венере биомаркеров жизни — фосфина и аммиака, свидетельствует о возможном существовании микроорганизмов в облаках планеты.
- Исследования ученых указывают на возможность того, что Венера потеряла всю воду из-за диссоциативной рекомбинации HCO+, приводящей к росту экстремальных условий на планете.
- Несмотря на открытие биомаркеров жизни на Венере, ученые отмечают, что оно не является окончательным доказательством наличия живых организмов на планете.
- Возможное прошлое на Венере исследователи ассоциируют с более умеренным климатом, когда жизнь могла существовать в облаках, при переменном цикле день-ночь на планете.
Имеет ли Венера формы жизни
Несмотря на то, что условия на Венере являются одними из самых горячих, астрономы обнаружили микроэлементы, которые могут указывать на наличие форм жизни.
Ученые отмечают, что так называемые биосигнатурные газы не гарантируют существование внеземной жизни. Однако это открытие повышает вероятность того, что жизнь возникла и даже преуспевала в более умеренном прошлом климате планеты.
В настоящее время поверхность Венеры достигает примерно 450°C. Этой температуры достаточно, чтобы расплавить свинец и цинк. Атмосферное давление в 90 раз превышает земное, и есть облака серной кислоты.
Но примерно в 50 км над поверхностью планеты температура и давление довольно близки к условиям на Земле. Ученые предполагают, что здесь могут выжить выносливые микробы.
В 2020 году астрономы впервые заявили, что обнаружили на поверхности Венеры фосфин. Тогда это вызвало множество споров.
В настоящее время группа ученых с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT) отслеживала концентрацию фосфора с течением времени на этой планете. Они выяснили, что колебания этого газа соответствуют циклу день-ночь на планете.
Ученые также исследовали процесс выработки аммиака на Земле — его продуцируют промышленные процессы или бактерии, превращающие азот. Присутствие аммиака на Венере ученые объясняют атмосферными или геологическими явлениями.
Даже если мы подтвердим обе находки, они не станут доказательством того, что мы нашли этих волшебных микробов и живут там сегодня, — добавил астроном из Кардиффского университета профессор Джейн Гривз.
Почему и как исчезла вода на Венере
По новой теории ученых вода могла полностью исчезнуть на Венере вследствие диссоциативной рекомбинации HCO+, или так называемого «взрывного» парникового эффекта.
При этом атмосфера Венеры гораздо плотнее и горячее земной, а атмосферное давление выше примерно в 92 раза. Это можно сравнить с пребыванием на глубине около километра под водой.
Поверхность планеты почти везде представляет бесплодный скалистый ландшафт, покрывающий слой серной пыли. Кроме того, поверхность планеты покрыта тысячами вулканов, некоторые из них остаются активными.
Вода могла находиться на планете в виде больших океанов или водоемов. Однако впоследствии солнечная радиация и многочисленные извержения вулканов освободили большое количество углекислого газа.
Это могло спровоцировать испарение поверхностных вод, повышение атмосферного давления и рост экстремальных температур.
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