Святкували Благовіщення саме 7 квітня, це число було незмінним багато років — вірянами східного обряду, 25 березня — західного. У вересні 2023 року українська церква перейшла на новоюліанський календар, тому майже всі духовні празники святкують на тринадцять діб раніше. Благовіщення 2024 будуть відзначати 25 березня у перший день тижня.

Найдавніше свято християнської церкви — це Благовіщення Пресвятої Богородиці. Святки, які відзначають всі віряни християнської церкви. Перша згадка про релігійне свято датується II століттям. Благовіщення — день, який вважають одним із головних церковних празників після Різдва і Пасхи. Це дуже важливе божественне свято з дванадцяти найважливіших.

Свято Благовіщення — історичні факти та значення

Шосте сторіччя — візантійський правитель Юліан утвердив день Благовіщення за постійною датою. Цей день став особливим явищем в бутті Діви Марії. Вона зростала і виховувалася в одній із святинь Єрусалиму, опинилася там за рішенням батька та матері у трирічному віці. До п'ятнадцяти років Діва Марія навчалася грамоти читаючи Святе писання, займалася рукоділлям.

Архангел Гавриїл сповістив Богородиця про звістку, яка стала значущою в її житті. Він мовив: “Радуйся, Благодатна! Господь із тобою!”. Дату цього церковного свята обрали передбачено, між Різдвом Христовим 25 грудня та Благовіщенням 25 березня проходить рівно дев’ять місяців.

Часи Київської Русі — празник Благої вісті відзначали починаючи з десятого сторіччя, в момент появи християнства. В Україні у давнину в храмах під час всеношної влаштовували унікальний ритуал — “чин хлібозаломлення”. В цей час благословляли хліб, зерно, вино та пиво. “Подячний” хліб та вино наділяли всім присутнім у церкві під час всеношної. Невеликі хлібці видавали цілими, а цілий бухан різали скибками, тобто чималими шматками. Вино пили з великої посудини усі по черзі, а багаті містяни — невеликими кубками. Існував на Благовіщення, ще один обряд — подавання їжі нужденним та убогим, це все за кошти християнських общин.

Головний замисел празника — це сподівання на врятування людського роду. Ангел Гавриїл приніс вість, що невдовзі на світ появиться Спаситель. Приведе Його на цю землю жодному не відома галілейська дівчина Марія. Саме через неї завершиться священнодійство появи на світ і пришестя Бога на грішну землю: не військом, воланням чи жахом, а Божим Дитям, з яким прийде у світ Мир, Любов, Злагода і Спасіння усім, хто прислухався до Нього. Це Немовля зробить усе лихо на землі немічним. Тому і відзначаємо ми на Благовіщення появу надії на наш рятунок. В четвертому столітті величезний внесок у виникнення свята вписала в історію свята Олена. Нею було пройдено шлях по всіх місцевостях життя Христа і скрізь залишала слід у вигляді базиліки, святині, божниці або собору. Про Благовіщення Пресвятої Богородиці як про значущу подію вона теж заговорила однією з перших. Свята знайшла те місце, де відбулося явище архангела Діві, і поставила там базиліку. У восьмому столітті було складено святкові канони, які співаються під час служби на честь Благовіщення.

У прадавнину, до появи християнства, цього дня існували інші обряди — поклонялися богині землі та сімейного вогнища Мокоші-Оранті. Чоловіки разом з жінками обробляли поле натще. На свіжозорану землю клали жертву богині: вироби з борошна, зерно, червоне вино. Першу скибу орали та замовляли спеціальну молитву, а також стародавні замовлення: “Приходьте, душки, на наше поле, приходьте, сонечко ясне, дощик рясний, вітерець легенький — на врожай гарненький!.. А як не прийшли їсти та пити — ніколи не приходьте на нашу ниву, громи, гради, тучі, буйні вітри, а йдіть на ліси, болота, у скелі, куди курячий голос не доходить. А ти, Боже, поможи вродити на нашу і чужу долю!”.

Після всіх цих маніпуляцій засівали поле зерновими культурами й сідали снідати. Крихти хліба розкидували по ниві, залишаючи данину польовим примарам та птахам, щоб вони не нищили зерно.

Традиційні дійства на Благовіщення

Усі хто вірить у Бога, в цей день відвідують церкву. Священнослужителі одягають святковий одяг та проводять святкову літургію. Люди вірять, що в день Благовіщення варто випускати голубів, вони долетять до неба і розкажуть ангелам, що на землі все добре. 25 березня свято благовіщення, коли розкриваються небеса, Господь чує кожну молитву. Парафіяни замовляють молитви за здоров'я всіх рідних та близьких.

Традиційні обряди та що можна робити на Благовіщення:

В цей день прийнято одягатися у блакитний одяг;

Жінки просять у Богородиці про вдале заміжжя, народження дітей та щастя у сімейному житті;

Прийнято збиратися за сімейним обідом усією родиною;

Перед святом варто зробити генеральне прибирання;

Приносять з храму святу воду, християни вірять в її силу;

Дозволяється послаблення правил щодо Великого посту – можна вживати рибу;

Пращури в цей день закликали весну, розпалювали величезні вогнища та вірили, що вогонь розтопить зиму.

Народні прикмети на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Всілякі народні прикмети люди писали спираючись на свої спостереження. Багато хто й досі вірить у прикмети, які чули від батьків та дідів. Ось деякі з них:

Ластівки не прилетіли до дня Благовіщення — весна буде пізньою і холодною; Ранковий туман з вітром — до гарного врожаю; Схід сонця на чистому небі — до ранньої весни; Заморозки — буде щедрий врожай огірків; Рання весняна гроза — тепле літо, а також врожай горіхів; Мала кількість зірок у небі — кури майже не будуть нести яйця; Сніг на даху в день Благовіщення — буде сніжно у полі через місяць; Струсити крихти додолу під час святкового обіду — до великої кількості мух у приміщенні; Тепла погода у свято — до гарного вилову риби; Не можна було говорити лихі слова, бо за такою людиною буде ходити нечистий; Жінки похилого віку перепалювали у печах сіль. Вважалося, що така сіль мала цілющі властивості, її розчиняли свяченій воді, давали хворим під час різних психічних розладів, а також лікували запалення шкіри у худоби; В народі кажуть: “На Благовіщення навіть птиця гнізда не в’є”.

Що не можна робити на Благовіщення

Наші пращури завжди вірили у різні повір'я та приписувалися їх. Що саме не можна робити на велике церковне свято:

Заборонено було займатися будь-яким рукоділлям — шиття, в'язання (спицями, гачком), вишивання;

Не займалися важкою фізичною працею;

Не варто було давати гроші у борг, саме у цей день, люди вірили, що можна було втратити добробут та спокій;

Заборонено було вінчання;

Віряни у цей день не сварилися та не лихословили.

Різноманітні церемонії, які підтримують під час святкування цього свята, їх велика кількість. Ще наші прадіди вбачали: якщо святкувати благовіщення згідно з віросповіданнями та традиціями, то рік буде щасливим та радісним. Прийнято було вмиватися водою з розталого снігу, вважали що вона може вилікувати від будь-якої хвороби. Кволі та старі люди брали сніг, нагрівали його до стану води та вмивалися.

Ще одна цікава традиція, яка вкорінилася в українських сім’ях – жінка називала свого чоловіка «милий» впродовж цілого дня. Вона мала промовляти слово, звертаючись до свого “милого” щонайменше сорок разів, таким чином вірили, що це забезпечить кохання та злагоду у сім’ї. В давні часи на Благовіщення дівчата не заплітали коси, зачіску робили напередодні свята. Заплітаючи коси на церковний празник, дівчина нарікала себе на тяжку долю та одиноке життя. За часів наших предків коса була не тільки символом краси, але й свідчила про здоров’я своєї власниці. Юнаки звертали увагу на здорових дівчат з довгою та товстою косою.

У Візантії традиційна дата 25 березня мала величезну значущість — це день не тільки Благовіщення, а й утворення світу, і Воскресіння Христового; від неї розпочинаються дати інших свят: Різдво Христове, Зачаття і Різдво св. Іоанна Предтечі.

День Благовіщення дуже часто вважали початком церковного та навіть цивільного року як на Сході, так і на Заході.

Привітання зі святом Благовіщення

Привітати близьких, рідних та друзів з цим світлим святом можна відправивши їм теплі слова:

Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

З святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

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Вітаю з Благовіщенням. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас і ваших близьких. Нехай молитви ваші будуть почуті. Бажаю душевного тепла і спокою. Нехай у вашому житті живуть мир і спокій, а помисли будуть чисті.

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З першими променями весняного сонечка, пахощами зораної землі приходить в Україну свято Благовіщення. Саме цього дня вісник Божий, Архангел Гавриїл приніс чудову, благу звістку про майбутнє народження Сина Божого.

Вітаю Вас з величним і світлим святом Благовіщення та щиро бажаю, щоб щастя та добро ніколи не полишало Ваші оселі . Я хочу, щоб кожний куточок нашої країни, кожна родина, кожна людина у цей день відчули радість, тепло та затишок. Нехай кожен з нас цього дня зробить бодай одну добру справу, допоможе ближньому, посміхнеться незнайомому, побажає добра друзям. І тоді весь наш світ стане хоч трохи світлішим, радіснішим та щасливим.

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Нехай в цей світлий день ваше серце наповниться ще більшою любов'ю, а Свята Діва Марія вкриє від усіх негараздів! Нехай до Вашої оселі приходять тільки з благими звістками, тільки з добром і теплотою. Бажаю, щоб ваша душа завжди була наповнена щирістю, а серце раділо від щастя і любові. З Благовіщенням Пресвятої Богородиці!

Як дзвін святкових дзвонів, нехай віра та благодать увійде у ваші серця. Нехай любов і радість пурхають над вами, як голуби над церковними куполами. Несіть добро та отримуйте у відповідь подяку. Допомагайте нужденним, і все вам повернеться, як бумеранг. Зі святом Благовіщення, християни! Добробуту і здоров'я у ваші домівки!

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З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія дізналася благу звістку про те, що стане Богородицею і матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Нехай же в це світле свято наші душі наповнюються тільки найкращими помислами, щоб в житті кожного з нас була своя блага вість.

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Вітання зі святом Благовіщення розкажуть всім рідним про ваші добрі та теплі наміри.

Ще один цікавий факт: “До сьомого століття свято мало багато інших назв — Привітання Марії, День вітання, Сповіщення, Зачаття Христа, Спокутування. Картинки зі святом Благовіщення можна знайти на сайті.

Стародавні повір'я: “Коли на святки дівчина, йшла по воду, знаходила квітучий первоцвіт – цього ж року мала знайти судженого та вийти заміж. Та, яка хотіла стати гарнішою, мала налити в миску холодної води, пустити плавати проліски і вмитися цією водою”.

У свята є свої символи:

Промінь — перший символ Благовіщення, що символізує дорогу до Господа, ефемерна дорога по якій спустився святий дух до Марії;

Прядка — Діва Марія часто проводила час за прядінням, саме за цим заняттям застав її ангел Гавриїл, коли повідомив благу вість;

Пальмова гілка — це символ духовної піднесеності, підпорядкування божественному промислу.

Правила святкування Благовіщення були створені багато віків назад, вони неухильно дотримуються вірянами по сьогоднішній день.