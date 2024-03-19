Праздновали Благовещение именно 7 апреля, это число было неизменным многие годы — верующими восточного обряда, 25 марта — западного. В сентябре 2023 года украинская церковь перешла на новый юлианский календарь, поэтому почти все духовные праздники празднуют на тринадцать суток раньше. Благовещение 2024 года будет отмечаться 25 марта в первый день недели.

Древнейший праздник христианской церкви – это Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздники отмечают все верующие христианской церкви. Первое упоминание о религиозном празднике датируется II веком. Благовещение — день, считающийся одним из главных церковных праздников после Рождества и Пасхи. Это очень важный божественный праздник из двенадцати важнейших.

Праздник Благовещения — исторические факты и значение

Шестой век — византийский правитель Юлиан утвердил день Благовещения по постоянной дате. Этот день стал особым явлением в бытии Девы Марии. Она росла и воспитывалась в одной из святынь Иерусалима, оказалась там по решению отца и матери в трехлетнем возрасте. До пятнадцати лет Дева Мария училась грамоте читая Священное Писание, занималась рукоделием.

Архангел Гавриил известил Богородицу о известии, которое стало значимым в ее жизни. Он сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой!”. Дату этого церковного праздника избрали предусмотрено, между Рождеством Христовым 25 декабря и Благовещением 25 марта проходит ровно девять месяцев.

Времена Киевской Руси – праздник Благой вести отмечали начиная с десятого столетия, в момент появления христианства. В Украине в древности в храмах во время всенощной устраивали уникальный ритуал - "чин хлебопреломления". В это время благословляли хлеб, зерно, вино и пиво. "Благодарный" хлеб и вино наделяли всем присутствующим в церкви во время всенощной. Небольшие хлебцы выдавали целыми, а целый бухан резали ломтиками, то есть немалыми кусками. Вино пили из большого сосуда все по очереди, а богатые горожане небольшими кубками. Существовал на Благовещение, еще один обряд — подача пищи нуждающимся и нищим, это все за средства христианских общин.

Главный замысел праздника – это надежда на спасение человеческого рода. Ангел Гавриил принес весть, что скоро на свет появится Спаситель. Приведет Его на эту землю ни одна неизвестная галилейская девушка Мария. Именно через нее завершится священнодействие появления на свет и пришествие Бога на землю: не войском, вопием или ужасом, а Божьим Младенцем, с которым придет в мир Мир, Любовь, Согласие и Спасение всем, кто прислушался к Нему. Это Младенец сделает всю беду на земле немощной. Поэтому и отмечаем мы на Благовещении появление надежды на наше спасение. В четвертом веке огромный вклад в появление праздника вписала в историю праздника Елена. Ею был пройден путь по всем местностям жизни Христа и везде оставляла след в виде базилики, святыни, божницы или собора. О Благовещении Пресвятой Богородицы как о значимом событии она тоже заговорила одним из первых. Святая нашла то место, где произошло явление архангела Диви, и поставила там базилику. В восьмом веке были составлены праздничные каноны, которые поются во время службы в честь Благовещения.

В старину, до появления христианства, в этот день существовали другие обряды — поклонялись богине земли и семейному очагу Мокоши-Оранти. Мужчины вместе с женщинами возделывали поле натощак. На свежепаханную землю клали жертву богини: изделия из муки, зерно, красное вино. Первый ломоть пахали и заказывали специальную молитву, а также древние заказы: «Приходите, душки, на наше поле, приходите, солнышко ясное, дождь обильный, ветерок легкий — на урожай хорошенький!.. А как не пришли есть и пить — никогда не приходите на нашу ниву, громы, грады, тучи, буйные ветры, а идите на леса, болота, в скалы, куда куриный голос не доходит. А ты, Боже, помоги родить на нашу и чужую судьбу!”.

После всех этих манипуляций засевали поле зерновыми культурами и садились завтракать. Крошки хлеба разбрасывали по ниве, оставляя дань полевым призракам и птицам, чтобы они не уничтожали зерно.

Традиционные действа на Благовещение

Все, кто верит в Бога, в этот день посещают церковь. Священнослужители одевают праздничную одежду и совершают праздничную литургию. Люди верят, что в день Благовещения следует испускать голубей, они долетят до неба и расскажут ангелам, что на земле все хорошо. 25 марта праздник благовещения, когда открываются небеса, Господь слышит каждую молитву. Прихожане заказывают молитвы о здоровье всех родных и близких.

Традиционные обряды и что можно совершать на Благовещение:

В этот день принято одеваться в голубую одежду;

Женщины просят у Богородицы об удачном замужестве, рождении детей и счастье в семейной жизни;

Принято собираться за семейным обедом всей семьей;

Перед праздником следует сделать генеральную уборку;

Приносят из храма святую воду, христиане верят в ее силу;

Разрешается ослабление правил Великого поста – можно употреблять рыбу;

В прежние времена в этот день наши предки заметили, что в этот день будет жарко.

Народные приметы на Благовещение Пресвятой Богородицы

Всевозможные народные приметы люди писали опираясь на свои наблюдения. Многие до сих пор верят в приметы, которые слышали от родителей и дедов. Вот некоторые из них:

Ласточки не прилетели ко дню Благовещения — весна будет поздней и холодной; Утренний туман с ветром – к хорошему урожаю; Восход солнца на чистом небе – до ранней весны; Заморозки – будет щедрый урожай огурцов; Ранняя весенняя гроза – теплое лето, а также урожай орехов; Малое количество звезд в небе – куры почти не будут нести яйца; Снег на крыше в день Благовещения будет снежно в поле через месяц; Встряхнуть крохи наземь во время праздничного обеда — к большому количеству мух в помещении; Теплая погода в праздник — к хорошему отлову рыбы; Нельзя было говорить злых слов, потому что за таким человеком будет ходить нечистый; Пожилые женщины пережигали в печах соль. Считалось, что такая соль обладала целебными свойствами, ее растворяли в святой воде, давали больным во время различных психических расстройств, а также лечили воспаление кожи у скота; В народе говорят: "На Благовещение даже птица гнезда не вьет".

Что нельзя делать на Благовещение

Наши предки всегда верили в разные поверья и приписывались их. Что именно нельзя делать на великий церковный праздник:

Запрещено было заниматься каким-либо рукоделием - шитье, вязание (спицами, крючком), вышивание;

Не занимались тяжелым физическим трудом;

Не стоило давать деньги в долг, именно в этот день люди верили, что можно было потерять благополучие и покой;

Запрещено было венчание;

Верующие в этот день не ссорились и не злословили.

Разнообразные церемонии, поддерживаемые во время празднования этого праздника, их большое количество. Еще наши прадеды видели: если праздновать благовещение по вероисповеданиям и традициям, то год будет счастливым и радостным. Принято было умываться водой из растаявшего снега, считавшего, что она может вылечить от любой болезни. Слабые и старые люди брали снег, нагревали его до состояния воды и умывались.

Еще одна интересная традиция, укоренившаяся в украинских семьях – женщина называла своего мужа «милый» на протяжении целого дня. Она должна была произносить слово, обращаясь к своему милому по меньшей мере сорок раз, таким образом верили, что это обеспечит любовь и согласие в семье. В давние времена на Благовещение девушки не заплетали косы, прическу делали в канун праздника. Заплетая косы на церковный праздник, девушка сетовала на трудную судьбу и одинокую жизнь. Во времена наших предков коса была не только символом красоты, но и свидетельствовала о здоровье своей владелицы. Юноши обращали внимание на здоровых девушек с длинной и толстой косой.

В Византии традиционная дата 25 марта имела огромную значимость – это день не только Благовещения, но и сотворения мира, и Воскресения Христова; от нее начинаются даты других праздников: Рождество Христово, Зачатие и Рождество св. Иоанна Предтечи.

День Благовещения очень часто считался началом церковного и даже гражданского года как на Востоке, так и на Западе.

Поздравление с праздником Благовещения

Поздравить близких, родных и друзей с этим светлым праздником можно отправив им теплые слова:

Сейчас Благовещение

Всех грехов отпущения!

С праздником всех поздравляем

И мы вас призываем

Богу поклонитесь,

Жарко помолитесь.

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Поздравляю с Благовещением. Пусть Пресвятая Богородица оберегает вас и ваших близких. Пусть ваши молитвы будут услышаны. Желаю душевного тепла и покоя. Пусть в вашей жизни живут мир и покой, а помыслы будут чисты.

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С первыми лучами весеннего солнышка, благоуханием вспаханной земли приходит в Украину праздник Благовещения. Именно в этот день вестник Божий, Архангел Гавриил принес чудесное, благое известие о грядущем рождении Сына Божия.

Поздравляю Вас с величественным и светлым праздником Благовещения и искренне желаю, чтобы счастье и добро никогда не покидали Ваши дома. Я хочу, чтобы каждый уголок нашей страны, каждая семья, каждый человек в этот день ощутили радость, тепло и уют. Пусть каждый из нас в этот день сделает хотя бы одно доброе дело, поможет ближнему, улыбнется незнакомому, пожелает добра друзьям. И тогда весь наш мир станет хоть немного светлее, радостнее и счастливее.

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Пусть в этот светлый день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Святая Дева Мария укроет от всех бед! Пусть в Ваш дом приходят только с благими известиями, только с добром и теплотой. Желаю, чтобы ваша душа всегда была исполнена искренности, а сердце радовалось от счастья и любви. С Благовещением Пресвятой Богородицы!

Как колокол праздничных колоколов, пусть вера и благодать войдет в ваши сердца. Пусть любовь и радость порхают над вами, как голуби над церковными куполами. Несите добро и получайте благодарность. Помогайте нуждающимся, и все вам вернется, как бумеранг. С праздником Благовещения, христиане! Благополучия и здоровья в ваши дома!

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С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть в этот светлый праздник наши души наполняются только лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть.

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Поздравления с праздником Благовещения расскажут всем родным о ваших добрых и теплых намерениях.

Еще один интересный факт: “До седьмого века праздник имел много других названий – Поздравления Марии, День поздравления, Возвещения, Зачатия Христа, Искупления. Картинки с праздником Благовещения можно найти на сайте.

Древние поверья: “Когда на праздники девушка, шла за водой, находила цветущий первоцвет – в этом году должна была найти суженого и выйти замуж. Та, которая хотела стать красивее, должна была налить в миску холодной воды, пустить плавать подснежники и умыться этой водой”.

По праздникам есть свои символы:

Луч – первый символ Благовещения, символизирующий путь к Господу, эфемерный путь по которому спустился святой дух к Марии;

Прядка — Дева Мария часто проводила время за прядением, именно за этим занятием застал ее ангел Гавриил, когда сообщил благую весть;

Пальмовая ветвь – это символ духовной возвышенности, подчинения божественному промыслу.

Правила празднования Благовещения были созданы много веков назад, они неукоснительно соблюдают верующих по сей день.