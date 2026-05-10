Близько 2250 гектарів української землі вигоріло через пожежі в екосистемах

Державна служба з надзвичайних ситуацій України офіційно підтвердила, що станом на 10 травня майже 2250 гектарів української землі вигоріло внаслідок пожеж в екосистемах. За словами рятувальників, до таких жахливих наслідків призвела вже 1821 пожежа, що знищує нашу природу.