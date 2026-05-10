Близько 2250 гектарів української землі вигоріло через пожежі в екосистемах

Державна служба з надзвичайних ситуацій України офіційно підтвердила, що станом на 10 травня майже 2250 гектарів української землі вигоріло внаслідок пожеж в екосистемах. За словами рятувальників, до таких жахливих наслідків призвела вже 1821 пожежа, що знищує нашу природу.
Головні тези:
- Найбільше збитків для природи зафіксовано в Житомирській області.
- Не забувайте: за спалювання сухостою передбачено штраф.
Пожежі в екосистемах України — які наслідки
Також у ДСНС вже розкрили масштаби займань за областями:
Житомирська — 842.3 га;
Чернігівська — 503.65 га;
Київська — 201.47 га;
Рівненська — 182.73 га;
Закарпатська — 114.04 га;
Дніпропетровська — 80.13 га;
Волинська — 61.27 га;
Харківська — 60.26 га;
Вінницька — 41.69 га;
Львівська — 40.08 га;
Полтавська — 23.75 га;
Черкаська — 17.64 га;
Івано-Франківська — 13.42 га;
Одеська — 13.23 га та інші регіони країни.