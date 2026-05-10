Близько 2250 гектарів української землі вигоріло через пожежі в екосистемах
ДСНС України
Пожежі в екосистемах України - які наслідки

Державна служба з надзвичайних ситуацій України офіційно підтвердила, що станом на 10 травня майже 2250 гектарів української землі вигоріло внаслідок пожеж в екосистемах. За словами рятувальників, до таких жахливих наслідків призвела вже 1821 пожежа, що знищує нашу природу. 

Головні тези:

  • Найбільше збитків для природи зафіксовано в Житомирській області.
  •  Не забувайте: за спалювання сухостою передбачено штраф.

Поки країна бореться за кожен метр, вогонь нищить наш тил через спеку, обстріли та людську недбалість, — наголошують рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Також у ДСНС вже розкрили масштаби займань за областями:

  • Житомирська — 842.3 га;

  • Чернігівська — 503.65 га;

  • Київська — 201.47 га;

  • Рівненська — 182.73 га;

  • Закарпатська — 114.04 га;

  • Дніпропетровська — 80.13 га;

  • Волинська — 61.27 га;

  • Харківська — 60.26 га;

  • Вінницька — 41.69 га;

  • Львівська — 40.08 га;

  • Полтавська — 23.75 га;

  • Черкаська — 17.64 га;

  • Івано-Франківська — 13.42 га;

  • Одеська — 13.23 га та інші регіони країни.

Нагадуємо: спалювання сухостою та сміття — це не “прибирання”, а нищення природи та загроза життю. Кожна іскра може стати катастрофою. НЕ паліть траву! Бережіть Україну від вогню! — вкотре закликали рятувальники.

